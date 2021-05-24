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Кот Ахилл «согласился» стать оракулом Евро-2020

Эрмитажный кот Ахилл будет предсказывать исходы матчей Евро-2020. О том, что он «согласился» стать оракулом, было объявлено 24 мая на пресс-конференции ТАСС.

Приглашение определять исход спортивных встреч белоснежный глухой кот, прославившийся в 2018 на чемпионате мира по футболу, получил от вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского в День кошек в минувшем марте.

Фото: предоставлено «Республикой кошек»
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Хозяйка Ахилла, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева, у которой питомец живет с 2018 года, приняла предложение.

На чемпионате мира по футболу петербургский кот был признан одним из самых лучших предсказателей. Он угадал исходы игр между Россией и Египтом, Россией и Саудовской Аравией, Ираном и Марокко, а также между Бразилией и Коста-Рикой. До этого, на Кубке конфедераций в 2017 году, Ахилл точно определил результаты трёх из четырех встреч.

Во время церемонии предсказаний перед котом ставят одинаковые миски с кормом, в каждой из которых закреплён флажок страны — участницы матча. Та, которую выбирает Ахилл, и должна победить.

Фото: предоставлено «Республикой кошек»

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