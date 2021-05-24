Эрмитажный кот Ахилл будет предсказывать исходы матчей Евро-2020. О том, что он «согласился» стать оракулом, было объявлено 24 мая на пресс-конференции ТАСС.



Приглашение определять исход спортивных встреч белоснежный глухой кот, прославившийся в 2018 на чемпионате мира по футболу, получил от вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского в День кошек в минувшем марте.