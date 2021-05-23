Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Парк Авиаторов неожиданно покинул основной арендатор — НП «КРЦ «Парк Авиаторов». С 2013 года некоммерческое партнерство обещало там возвести аттракционы, лодочную станцию и благоустроить водоемы и аллеи, в итоге проекту, по словам гендиректора, «не дали развиться». С февраля там никто не убирает мусор. Местные активисты выходят на субботники, но расчистить завалы после десятков компаний, выбиравшихся на пикники, просто не хватает рук. В Смольном пока чешут голову. О том, что известный парк стал напоминать помойку, «Фонтанке» рассказала местная жительница Галина Демидова. По ее словам, с тех пор, как зеленая зона была сдана в аренду, территория стала «загибаться». В апреле, когда растаял снег, жители вышли на субботник и убрали некоторую его часть, но теплая погода привлекла туда шашлычников, и ситуация усугубилась.



«Власти пока не нашли финансирования, и мусор стоит. А наш парк тем временем стал пользоваться популярностью, количество мусора увеличилось в разы. Не все за собой убирают, но тут не совсем проблема в осознанности людей. Они видят, что мусорка завалена, и складируют отходы возле нее. Возможно, они не знают о ситуации и рассчитывают на то, что это вечером уже увезут», — говорит Ирина Кузьмина. Для таких местные своими силами изготовили и установили таблички с просьбой не пользоваться урнами, так как мусор некому вывозить. «Конечно, это не решит проблему, но зато мы сможем предотвратить образование свалки в парке Авиаторов. Как вариант, можно выбрасывать его в урны по Новоизмайловскому проспекту. Там его вывозят», — добавила Кузьмина. Глава муниципального образования «Новоизмайловское» Сергей Шубин говорит о другом. Да, жители неоднократно жаловались ему. «Но мы ничего не можем сделать, потому что парк просто находится на нашей территории, но принадлежит городу. Арендатор, насколько я помню, ушел в феврале. Еще месяц ушел на регистрацию соглашения о расторжении. Соответственно, договоры на уборку также были расторгнуты», — сказал он.



Но заверил: в настоящий момент происходит процесс передачи земли на постоянное обслуживание, а все юридические вопросы комитет по благоустройству «обещает уладить к лету и приступить к уборке с июня». Однако пока точно ничего не решено. «Арендатор неожиданно расторг договор, из-за чего произошел вакуум правовой. Соответственно, это все будет финансироваться из бюджета, а это не за один день решается, — продолжает он, — предполагаю, что нужно будет провести сметные расчеты, сколько на уборку потребуется денег, а потом сделать перераспределение бюджета». В администрации Московского района «Фонтанке» рассказали, что и раньше неоднократно обращались к арендатору с требованием о надлежащем содержании территории. «Поскольку парк находился в аренде, расходовать бюджетные средства на его благоустройство не было возможности. Администрация района проводила экологические акции, привлекала к благоустройству волонтеров. Одно из предприятий района безвозмездно выполнило ремонт установленного там самолета МИГ-19 и его постамента», — сообщили в пресс-службе.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Последняя экологическая акция прошла в День благоустройства города – 24 апреля: убирали мусор и прошлогоднюю листву, чистили береговую зону пруда, вывезли 32 кубометра мусора и листвы. Местная администрация МО «Новоизмайловское» запустила в пруд карасей, а одна из компаний, предоставляющих строительный и садовый инвентарь, высадила цветы. Общественная организация «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» заложила Аллею мотоциклистов из елей, которую ежегодно планирует пополнять новыми деревьями. Несмотря на то, что мусор после апрельского субботника не вывозился несколько недель, «такая картина» - помойка под каждым вторым кустом - появилась совсем недавно, утверждает Шубин. «Погода разгулялась, и люди стали выбираться на шашлыки. На выходных там отдыхают десятки компаний, поэтому в урнах стали массово появляться приспособления для мангалов, мешки с углями, остатки пикников и бутылки. Никакая служба просто с этим не будет справляться на однократной основе, здесь нужен основательный подход, потому что урны придется очищать, возможно, не раз в день», — добавил он.

Шубин также заверил: в парке проводятся профилактические рейды, которые устраивают полицейские вместе с сотрудниками комитета по законности и правопорядку. «Они выписывают протоколы, но количество отдыхающих превышает возможности, чтобы оштрафовать всех нарушителей», — сказал он. В районной администрации уточнили, что в первой половине мая было составлено три протокола в отношении нарушителей запрета жарить шашлыки в черте города. «Парк включен в режим ежедневного патрулирования, поэтому в течение дня полицейские обходят территорию. Чаще всего люди после замечания полицейских прекращают незаконные действия и профилактической беседы достаточно. Протоколы, как правило, составляются в отношении тех, кто отказывается выполнить требование полиции», — сказали там. Быстро изменить ситуацию не только с мусором, но и с благоустройством как утверждает Шубин, поможет только одно - хороший результат в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» https://78.gorodsreda.ru. Оно продлится до 30 мая. Петербург планирует реализовать его за счет средств городского бюджета и местного самоуправления. В городской казне на 2021 год на эти цели запланировано 5,3 млн рублей, в плановый период 2022 года — еще 5,5 млн рублей, а в 2023 — 5,7. «Мы жителей очень просим подключиться к голосованию. Потому что это самый быстрый способ изменить ситуацию и сделать из него место притяжения для активного отдыха, а сейчас он в полуразрушенном виде», — добавил Шубин.

В пресс-службе комитета по имущественным отношениям «Фонтанке» заявили, что официально договоры аренды на территории парка были расторгнуты в марте этого года, после этого КИО направил эту информацию в комитет по благоустройству. В комблаге «Фонтанку» заверили: там прекрасно знают о сложившейся проблеме. Признаются, что через дежурную службу поступают вопросы от жителей района, касающиеся уборки. Чиновникам жалобы доходят, но пока проблема находится в стадии решения. Заместитель председателя комитета Оксана Гусева выезжала на место, общалась с горожанами и разъяснила им ситуацию. И опять напомнили на возможности участия в федеральном проекте: при наличии финансирования парк будет включен в адресную программу. Помимо этого, там добавили, что в комитет финансов будет подана заявка на выделение дополнительного финансирования для «выполнения работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений, ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению на 2021 год». Согласно бюджету Петербурга, на содержание зеленых насаждений в текущем году заложено 2 млрд 38 млн рублей. Именно этой строке чиновники и думают прибавить в весе. Но год от года она увеличивается и без этого. На плановый период 2022 года запланировано 2 млрд 80 млн рублей, а на 2023 год — 2 млрд 163 млн рублей.

Но местные жители, видя, что чиновники пока только переводят бумагу, а не решают проблему, решили снова взяться за уборку сами: сильный ветер разметал мусор по парку. Арендатор большей части парка, некоммерческое партнерство «Культурно-развлекательный центр «Парк Авиаторов», около двух месяцев назад отказался от площадки и вернул ее городу. По данным СПАРК, в прошлом году организация ушла в минус почти на 3,3 млн рублей. Она арендовала парк в 2013 году на 49 лет и должна была не только его содержать, но и комплексно благоустроить. Как уверял «Фонтанку» президент НП Мустафаев Фарман Микаил Оглы, "город не дал проекту развиться". Но за 8 лет к работам основательно там так и не приступили. «Нам ничего за эти годы не удалось сделать, город никак не помог. Тратили свои деньги, вкладывались, но поддержки не было оказано», — сказал он. Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»