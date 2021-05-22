22 мая автомобилисты уступят ЗСД бегунам и велосипедистам с 14:00 до 24:00. Планируйте маршрут

С 14:00 и до окончания ЗСД Фонтанка Фест (около полуночи) будет перекрыто движение транспорта на участке от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки в южном направлении (в северном направлении движение осуществляется в обычном режиме). Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский проспект.

О других ограничениях движения в городе читайте здесь .

Со всеми точками перекрытия вы можете ознакомиться с помощью специальной интерактивной карты.

Велопарад, забег и полумарафон пройдут 22 мая по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.



Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.