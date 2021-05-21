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ЗСД Фонтанка Фест 22 мая на несколько часов изменит схему движения по ЗСД в Петербурге

Движение по участку Западного скоростного диаметра будет ограничено 22 мая в связи с проведением фестиваля здорового образа жизни ЗСД Фонтанка Фест. В этот день автомобилисты уступят часть магистрали велосипедистам и бегунам.

С 14:00 и до окончания мероприятия (около полуночи) будет перекрыто движение транспорта на участке от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки в южном направлении (в северном направлении движение осуществляется в обычном режиме). Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский проспект.

С 14:00 и до окончания мероприятия перекрыт для транспорта заезд с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении. В южном направлении ЗСД будут перекрыты следующие заезды на магистраль:

  • с 14:00 до окончания мероприятия — заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении;
  • с 14:00 до окончания мероприятия — заезд на ЗСД с набережной Макарова в южном направлении.

С 21:00 и до 00:00 закроется съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть — на набережной Макарова.

Со всеми точками перекрытия вы можете ознакомиться с помощью специальной интерактивной карты. В связи с этим организаторы ЗСД Фонтанка Фест на время проведения Фестиваля приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее продумывать свой маршрут.

Велопарад, забег и полумарафон пройдут 22 мая* по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.

Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2021:
Прогрессивный партнер — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — О’КЕЙ
Партнер маршрута — Объединение строителей Санкт-Петербурга
Официальный медиапартнер — Европа Плюс
Командный партнер — Setl Group
Командный партнер — «Силовые машины»
Командный партнер — ГК «Эталон»
Командный партнер — РСТИ (Росстройинвест)
Командный партнер — ПИТЕР FM 100.9
Партнер фестиваля — Таксовичкоф
Партнер фестиваля — Самокат
Партнер фестиваля— Архыз Сервис
Партнер фестиваля — компания Эмпрана

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий. Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

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Комментарии (1)

nuga
Ведите их всех к Ленэкспо,ковид койки ждут. В одной ленте печатать о бегах,ковидном госпитале и страшилках о вирусе! И как у вас все умещается в разуме искривленном? Это ,как призывать к здоровому образу жизни, приговоренного к казни.
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