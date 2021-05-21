ЗСД Фонтанка Фест 22 мая на несколько часов изменит схему движения по ЗСД в Петербурге

С 14:00 и до окончания мероприятия (около полуночи) будет перекрыто движение транспорта на участке от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки в южном направлении (в северном направлении движение осуществляется в обычном режиме). Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский проспект.

С 14:00 и до окончания мероприятия перекрыт для транспорта заезд с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении. В южном направлении ЗСД будут перекрыты следующие заезды на магистраль: