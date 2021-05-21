ЗСД Фонтанка Фест 22 мая на несколько часов изменит схему движения по ЗСД в Петербурге

С 14:00 и до окончания мероприятия (около полуночи) будет перекрыто движение транспорта на участке от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки в южном направлении (в северном направлении движение осуществляется в обычном режиме). Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский проспект.
С 14:00 и до окончания мероприятия перекрыт для транспорта заезд с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении. В южном направлении ЗСД будут перекрыты следующие заезды на магистраль:
- с 14:00 до окончания мероприятия — заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении;
- с 14:00 до окончания мероприятия — заезд на ЗСД с набережной Макарова в южном направлении.
С 21:00 и до 00:00 закроется съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть — на набережной Макарова.
Со всеми точками перекрытия вы можете ознакомиться с помощью специальной интерактивной карты. В связи с этим организаторы ЗСД Фонтанка Фест на время проведения Фестиваля приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее продумывать свой маршрут.
Велопарад, забег и полумарафон пройдут 22 мая* по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.