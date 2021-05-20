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Центр им. Гамалеи: 21 женщина забеременела в ходе клинических испытаний «Спутник V», «нежелательных явлений» не зарегистрировано

«Спутник V» проверили на беременных млекопитающих

В ходе завершающей стадии исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» был зарегистрирован 21 случай беременности. Негативных последствий для участниц испытаний не выявили.

«В настоящий момент в рамках клинического исследования комбинированной вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») зарегистрирован 21 случай беременности участников исследования со сроком от трех до восьми месяцев. Зарегистрированных случаев серьезных нежелательных явлений нет», — заявили 20 мая в пресс-службе Центра им. Гамалеи. Также под наблюдением находятся и те женщины, которые забеременели в ходе массовой вакцинации.

Как отметили в Центре, сейчас одна из задач — доказать, что для беременных вакцина также безопасна, поскольку заражение COVID-19 во время развития плода несёт в себе существенные риски. Пока доклинические исследования препарата проводят на беременных млекопитающих.

«18 мая 2021 года родилось первое поколение животных, получивших вакцину во время беременности. В результате обследования новорожденных животных в настоящее время патологических изменений нет», — говорится в сообщении. По предварительным данным, «эмбриотоксичность вакцины в исследуемой группе по сравнению с контрольной не выявлена».

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Комментарии (8)

Trurl
"...21 женщина забеременела в ходе клинических испытаний «Спутник V»" - что, беременность - это побочное явление у Спутника? А мужики тоже беременеют?
муматор
что за эксперименты?
260695091
если вдуматься: заголовок огонь)))
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