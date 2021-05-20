Впечатляющее видео сделали камеры наружного наблюдения во время грозы на Юго-Западе города. После яркой вспышки молнии, сопровождаемой раскатом грома, на человека обрушился «дождь» из искр.



«Небесный сварщик Зевс в кого-то метил молнией у перекрёстка Ветеранов и Солдата Корзуна. Не попал, но искрами осыпал знатно», — комментирует автор поста, опубликованного 20 мая в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.

