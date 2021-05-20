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Странное явление попало на видео: в Петербурге от удара молнии начался огненный дождь

Молния в Петербурге спровоцировала осадки в виде искр

Кадр из видео в группе »<a href="https://vk.com/spb_today_unreleased" target="_blank" class="io-leave-page _">Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург</a>»
Кадр из видео в группе »Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
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Впечатляющее видео сделали камеры наружного наблюдения во время грозы на Юго-Западе города. После яркой вспышки молнии, сопровождаемой раскатом грома, на человека обрушился «дождь» из искр.

«Небесный сварщик Зевс в кого-то метил молнией у перекрёстка Ветеранов и Солдата Корзуна. Не попал, но искрами осыпал знатно», — комментирует автор поста, опубликованного 20 мая в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.

Возможно, именно этот разряд спровоцировал огненное «облако», которое сняли на камеру в районе проспекта Ветеранов.

Несколько гроз, прошедших в Петербурге за последние дни, принесли довольно масштабные разрушения: свалены десятки деревьев, разбиты машины, есть раненые. Но красота стихии завораживает. Горожане наблюдали такие редкие явления, как шкваловый ворот, мамматусы, штормовой вихрь, гало. В Ленинградской области был град размером с яйцо.

Сегодня в Ленобласти тоже ждут грозу. На карте «Яндекса» видно, как тучи подбираются к нам всё ближе.

Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
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Кадр из видео в группе »<a href="https://vk.com/spb_today_unreleased" target="_blank" class="io-leave-page _">Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург</a>»
Кадр из видео в группе »Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg

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Комментарии (3)

altnec
Миллиарды лет назад наверное так и было на торжестве по случаю открытия планеты Земля.
dimas062
Мужик на машине быстро сориентировался сваливать
DEMOMON
"Фъ", так синоптикам или физикам задайте вопрос.
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