Впечатляющее видео сделали камеры наружного наблюдения во время грозы на Юго-Западе города. После яркой вспышки молнии, сопровождаемой раскатом грома, на человека обрушился «дождь» из искр.
«Небесный сварщик Зевс в кого-то метил молнией у перекрёстка Ветеранов и Солдата Корзуна. Не попал, но искрами осыпал знатно», — комментирует автор поста, опубликованного 20 мая в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.
Возможно, именно этот разряд спровоцировал огненное «облако», которое сняли на камеру в районе проспекта Ветеранов.
Несколько гроз, прошедших в Петербурге за последние дни, принесли довольно масштабные разрушения: свалены десятки деревьев, разбиты машины, есть раненые. Но красота стихии завораживает. Горожане наблюдали такие редкие явления, как шкваловый ворот, мамматусы, штормовой вихрь, гало. В Ленинградской области был град размером с яйцо.
Сегодня в Ленобласти тоже ждут грозу. На карте «Яндекса» видно, как тучи подбираются к нам всё ближе.