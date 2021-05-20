FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
73.68р90.10р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Итоги грозы: спасателей вызывали 89 раз, в том числе к пострадавшему. Посмотрите, как ветер валит деревья и меняет небо

Из-за непогоды в Петербурге травмы получил один человек

Итоги вечерней грозы, прогремевшей над Санкт-Петербургом, подвели в городском ГУ МЧС.

Как сообщила пресс-служба ГУ утром 20 мая, после вчерашнего «прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в Санкт-Петербурге», когда порывы ветра достигали 18 м/с, пожарно-спасательные подразделения совершили 89 выездов. Убирать рухнувшие деревья выезжали 62 раза, из-за угрозы падения слабозакрепленных конструкций и элементов кровли — 27 раз.

Число пострадавших с вечера осталось прежним — один человек. Очевидцы рассказывали, что скорая помощь приезжала на улицу Костюшко, где дерево упало на автомобиль. Всего повреждены были девять автомобилей. Для сравнения, во время грозы 18 мая пострадали два человека, разбиты были 14 машин, при этом спасатели выезжали по «погодным» вызовам всего 57 раз, в том числе из-за затоплений.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
ПоделитьсяПоделиться

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В соцсетях продолжают выкладывать впечатляющие кадры грозы. Над Кингисеппом, напомним, сняли на видео завораживающий штормовой вихрь.

На трассе «Кола» ветер валил деревья прямо на дорогу, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» (дата на регистраторе сбита).

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (1)

265985490
респект МЧС. приехали быстро. быстро распилили и уехали а вот аварийные службы Ленэнерго на свои телефоны не отвечала 4 часа. попросили МЧС с ними связаться . приехали в районе 10 . ПОЧЕМУ ТЕЛ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ НЕ РАБОТАЮТ???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний