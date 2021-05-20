Как сообщила пресс-служба ГУ утром 20 мая, после вчерашнего «прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в Санкт-Петербурге», когда порывы ветра достигали 18 м/с, пожарно-спасательные подразделения совершили 89 выездов. Убирать рухнувшие деревья выезжали 62 раза, из-за угрозы падения слабозакрепленных конструкций и элементов кровли — 27 раз.
Число пострадавших с вечера осталось прежним — один человек. Очевидцы рассказывали, что скорая помощь приезжала на улицу Костюшко, где дерево упало на автомобиль. Всего повреждены были девять автомобилей. Для сравнения, во время грозы 18 мая пострадали два человека, разбиты были 14 машин, при этом спасатели выезжали по «погодным» вызовам всего 57 раз, в том числе из-за затоплений.
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
В соцсетях продолжают выкладывать впечатляющие кадры грозы. Над Кингисеппом, напомним, сняли на видео завораживающий штормовой вихрь.
На трассе «Кола» ветер валил деревья прямо на дорогу, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» (дата на регистраторе сбита).