Гроза, зацепившая Петербург вечером 19 мая, принесла разрушения, как и её предшественница. Впрочем, уже не такие страшные.
Как сообщают очевидцы, у дома № 13 по улице Костюшко дерево завалилось на припаркованный автомобиль. На место приехала скорая помощь.
Зелёный резидент парка Екатерингоф чуть не зашиб ребёнка, бегавшего рядом. Мальчик, к счастью, избежал травм. Обошла стороной беда и детей с Богатырского проспекта, где у первого корпуса дома № 5 дерево рухнуло в аккурат на то место, где играли школьники.
На Крестовском дерево также не выдержало сильного ветра и упало на автомобиль.
На трассе «Кола» так и вовсе сильнейший порыв ветра уронил сразу несколько сосен.
По своей силе вечерняя гроза не идёт ни в какое сравнение со вчерашней. Самые яркие фото, видео и события в подборке «Фонтанки».