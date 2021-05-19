Гроза, зацепившая Петербург вечером 19 мая, принесла разрушения, как и её предшественница. Впрочем, уже не такие страшные.



Как сообщают очевидцы, у дома № 13 по улице Костюшко дерево завалилось на припаркованный автомобиль. На место приехала скорая помощь.