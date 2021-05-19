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Буря продолжает борьбу с деревьями и машинами в Петербурге. Под раздачу чуть не попали дети

Гроза, зацепившая Петербург вечером 19 мая, принесла разрушения, как и её предшественница. Впрочем, уже не такие страшные.

Как сообщают очевидцы, у дома № 13 по улице Костюшко дерево завалилось на припаркованный автомобиль. На место приехала скорая помощь.

Зелёный резидент парка Екатерингоф чуть не зашиб ребёнка, бегавшего рядом. Мальчик, к счастью, избежал травм. Обошла стороной беда и детей с Богатырского проспекта, где у первого корпуса дома № 5 дерево рухнуло в аккурат на то место, где играли школьники.

На Крестовском дерево также не выдержало сильного ветра и упало на автомобиль.

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На трассе «Кола» так и вовсе сильнейший порыв ветра уронил сразу несколько сосен.

По своей силе вечерняя гроза не идёт ни в какое сравнение со вчерашней. Самые яркие фото, видео и события в подборке «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Иван Гамаюнов
Какая гроза???
Spokoyno
Просто ливень был же, какая гроза
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