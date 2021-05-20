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Не успели насладиться грозой? Есть ещё один шанс. МЧС объявляет штормовое предупреждение

Атмосферный фронт несёт в Петербург и Ленобласть ливни и град

Новая гроза может разразиться после обеда, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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«Согласно штормовому предупреждению № 20/05 ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 20.05.2021, 20 мая начиная с 14–17 часов местами ожидаются грозы, ливни, град, при грозе кратковременное усиление ветра 15–20 м/с», — отмечается в сообщении на сайте ГУ.

Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
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Санкт-Петербург и область находятся в полосе атмосферного фронта. Как объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, синоптическая ситуация определяется фронтальным разделом. «Вытянувшись по территории области с юга на север, он станет причиной облачной с прояснениями погоды, во второй половине дня вызовет кратковременные дожди, местами возможны грозы», — предсказывает метеоролог.

Температура воздуха плюс 16–18 в городе и плюс 15–20 в области близка к климатической норме. Ветер западный, северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Град 19 мая. Фото из «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>&nbsp;
Град 19 мая. Фото из «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today 
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Грозы в Петербурге, напомним, продолжаются несколько дней. Повалены деревья, повреждены десятки машин, есть пострадавшие. Подробнее о разгуле стихии читайте в «Ранее по теме».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Град 19 мая. Фото из «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>&nbsp;
Град 19 мая. Фото из «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today 

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