«Согласно штормовому предупреждению № 20/05 ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 20.05.2021, 20 мая начиная с 14–17 часов местами ожидаются грозы, ливни, град, при грозе кратковременное усиление ветра 15–20 м/с», — отмечается в сообщении на сайте ГУ.
Санкт-Петербург и область находятся в полосе атмосферного фронта. Как объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, синоптическая ситуация определяется фронтальным разделом. «Вытянувшись по территории области с юга на север, он станет причиной облачной с прояснениями погоды, во второй половине дня вызовет кратковременные дожди, местами возможны грозы», — предсказывает метеоролог.
Температура воздуха плюс 16–18 в городе и плюс 15–20 в области близка к климатической норме. Ветер западный, северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.
Грозы в Петербурге, напомним, продолжаются несколько дней. Повалены деревья, повреждены десятки машин, есть пострадавшие. Подробнее о разгуле стихии читайте в «Ранее по теме».