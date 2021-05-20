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Между грозами петербургское солнце окольцевала радуга

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После нескольких дней непогоды утром 20 мая петербуржцев приветствовало солнечное гало. Фотографию оптического явления над городом опубликовали в группе «Неизданное | Санкт-Петербург».

Гало, как правило, возникает из-за ледяных кристаллов в перистых облаках на высоте 5–10 километров. Преломленный ими свет нередко разлагается в спектр, из-за чего солнце как будто оказывается в кольце из радуги.

Уже несколько дней в Петербурге бушуют грозы. Накануне вечером из-за непогоды петербуржцы 89 раз вызывали спасателей, в том числе к пострадавшему. Обещают грозу и 20 мая после обеда. По данным синоптиков, четверг будет последним днем гроз, к концу недели в городе сохранятся кратковременные дожди и похолодает.

Фото: «Неизданное | Санкт-Петербург»

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