Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 мая в городе днём возможны кратковременные дожди, местами ливни и грозы с порывистым ветром при температуре 17–19 градусов.



Плюс 17–19 — это обычная дневная температура в Петербурге для 20 мая, а вот ночная — плюс 14 — всё ещё повышенная, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день бывает от 5 до 19 градусов тепла, паcмурно. Самое холодное 20 мая выдалось в 1974 году, когда минимальная дневная температура составила 0 градусов, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 32 градуса.

