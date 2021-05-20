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Последний день гроз в Петербурге, к выходным погода окончательно изменится

В Петербурге начинается похолодание

Аномальная жара уходит из Северной столицы. Можно было бы сказать, что погода портится, но на самом деле она просто приходит к обычным показателям.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 мая в городе днём возможны кратковременные дожди, местами ливни и грозы с порывистым ветром при температуре 17–19 градусов.

Плюс 17–19 — это обычная дневная температура в Петербурге для 20 мая, а вот ночная — плюс 14 — всё ещё повышенная, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день бывает от 5 до 19 градусов тепла, паcмурно. Самое холодное 20 мая выдалось в 1974 году, когда минимальная дневная температура составила 0 градусов, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 32 градуса.

В ближайшие два дня также ожидаются кратковременные дожди. Следующей ночью будет ещё до плюс 13, а вот в ночь на субботу — уже не больше 10 градусов. В дневные часы тоже значительно прохладнее, чем было в последние дни, — около плюс 15.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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