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Водитель «ГАЗели» переломал груз в попытке пройти под Сортировочными мостами

«Коллеги» все еще закрытого «моста глупости» на Софийской улице собирают урожай «ГАЗелей» за него. Днем 19 мая свою новую жертву поймали железнодорожные мосты во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщает очевидица Маргарита в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», под Сортировочными мостами на Южном шоссе «не прошел очередной горе-газелист». Судя по фото, фургон остановила уже изрядно помятая металлическая балка, перемолотив и кузов машины, и лежащий в нем груз.

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Напомним, что знаменитый сотнями застрявших машин «мост глупости» на Софийской улице с 13 марта этого года закрыли на ремонт. Хотя в апреле одному из водителей удалось застрять там даже несмотря на перекрытый проезд.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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