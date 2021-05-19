«Коллеги» все еще закрытого «моста глупости» на Софийской улице собирают урожай «ГАЗелей» за него. Днем 19 мая свою новую жертву поймали железнодорожные мосты во Фрунзенском районе Петербурга.



Как сообщает очевидица Маргарита в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», под Сортировочными мостами на Южном шоссе «не прошел очередной горе-газелист». Судя по фото, фургон остановила уже изрядно помятая металлическая балка, перемолотив и кузов машины, и лежащий в нем груз.