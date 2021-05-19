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Автомобилистка, выезжая из двора на Выборгском шоссе, сбила школьника на велосипеде

Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Выборгском районе Петербурга вечером 18 мая. Он попал под колеса кроссовера, когда ехал по тротуару.

Как стало известно «Фонтанке», в 19:15 у дома 459 по Выборгскому шоссе 35-летняя петербурженка на автомобиле Volkswagen Tiguan выезжала со двора и, пересекая тротуар, сбила ехавшего по нему на велосипеде 16-летнего парня. В результате десятиклассник получил закрытую черепно-мозговую травму, сломал зуб и ушиб ногу.

Пострадавшего подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП ГИБДД ведет проверку.

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Комментарии (6)

firma
Со двора!?
AMG65
В русском языке обычно выезжают ИЗ двора. А заезжают ВО двор. Авто публикации колхозан.
AndreyJA
ПДД запрещают движение по тротуарам на велосипеде.
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