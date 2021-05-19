Автомобилистка, выезжая из двора на Выборгском шоссе, сбила школьника на велосипеде

Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Выборгском районе Петербурга вечером 18 мая. Он попал под колеса кроссовера, когда ехал по тротуару.



Как стало известно «Фонтанке», в 19:15 у дома 459 по Выборгскому шоссе 35-летняя петербурженка на автомобиле Volkswagen Tiguan выезжала со двора и, пересекая тротуар, сбила ехавшего по нему на велосипеде 16-летнего парня. В результате десятиклассник получил закрытую черепно-мозговую травму, сломал зуб и ушиб ногу.

Пострадавшего подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП ГИБДД ведет проверку.