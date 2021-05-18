Минсельхоз не планирует продлевать соглашения о ценах на сахар и подсолнечное масло

Минсельхоз не собирается продлевать соглашения с Минпромторгом и крупнейшими участниками рынка о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, но уже выработанные механизмы поддержки останутся. Об этом 18 мая сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.



Он напомнил, что срок действия соглашения по ценам на сахар истекает 1 июня, аналогичные договоренности по маслу заканчиваются 1 октября.



«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены», — цитирует Патрушева пресс-служба министерства.

