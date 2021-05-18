Минсельхоз не планирует продлевать соглашения о ценах на сахар и подсолнечное масло

Минсельхоз не собирается продлевать соглашения с Минпромторгом и крупнейшими участниками рынка о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, но уже выработанные механизмы поддержки останутся. Об этом 18 мая сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Он напомнил, что срок действия соглашения по ценам на сахар истекает 1 июня, аналогичные договоренности по маслу заканчиваются 1 октября.
«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены», — цитирует Патрушева пресс-служба министерства.
Глава Минсельхоза сказал, что ведомство в этом вопросе рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления агропромышленного комплекса. «Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло», — добавил он.
По словам Патрушева, сейчас сахарной свеклой засеяны 930 тыс. га, что составляет 87,6 % от прогнозной площади, подсолнечником засеяны 5,4 млн га, что соответствует 63 % от прогноза. Объем площадей, отведенных подсолнечнику, позволяет рассчитывать, что урожай составит порядка 16 млн тонн. Ожидается, что производство сахарной свеклы в этом году составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить около 6 млн тонн сахара.
В декабре 2020 года профильные министерства, ретейлеры и производители заключили соглашения о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло. Действие «сахарного» соглашения заканчивается 1 июня. В связи с этим в правительстве обдумывают новые меры регулирования цен, в том числе создание специального инвестиционного фонда. Участники рынка относятся к обсуждаемым механизмам скептически. Они считают, что в результате ограничений, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в следующем году будет «запредельной».