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Футболиста Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения на борца за права сексуальных меньшинств

Нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара подозревают в планировании вооруженного нападения на бразильского политика и активиста за права сексуальных меньшинств Агрипино Магальяйнс. Об этом сообщает местное издание Lo-Bianco.

По данным в СМИ, Магальяйнс подал иск в суд города Сан-Паулу. Политик считает, что Неймара не устроили публикации о «предполагаемых практиках гомофобии со стороны футболиста». Игрока обвиняют в угрозах убийством. Магальяйнс требует возмещения ущерба в размере 1 млн бразильских реалов (€ 156 тыс.).

Ранее активист уже требовал начать расследование в отношении Неймара из-за гомофобных высказываний. Магальяйнс утверждал, что из-за нападок футболиста его ограбили и могли убить — пистолет якобы не выстрелил по случайности.

Неймар перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 млн евро. Ему 29 лет.

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Комментарии (2)

WuhanRockCafe
А силы свои финансовые рассчитал борец?
В деле о "случайно не выстрелившим пистолете" все решают адвокаты.
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