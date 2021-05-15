Футболиста Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения на борца за права сексуальных меньшинств

Нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара подозревают в планировании вооруженного нападения на бразильского политика и активиста за права сексуальных меньшинств Агрипино Магальяйнс. Об этом сообщает местное издание Lo-Bianco.



По данным в СМИ, Магальяйнс подал иск в суд города Сан-Паулу. Политик считает, что Неймара не устроили публикации о «предполагаемых практиках гомофобии со стороны футболиста». Игрока обвиняют в угрозах убийством. Магальяйнс требует возмещения ущерба в размере 1 млн бразильских реалов (€ 156 тыс.).

