Суд штата Виргиния в США приговорил к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы бывшего спецназовца Питера Дзибински Деббинса за выдачу военных секретов России. Об этом 14 мая пишет AP News.



Деббинс признал вину еще в конце прошлого года. Сегодня он принес извинения за шпионаж и подчеркнул, что стал жертвой шантажа со стороны ГРУ РФ. Бывший спецназовец боится мести российской спецслужбы. «Я молча страдал 25 лет. ГРУ не угрожает, ГРУ выполняет обещания», — сказал Деббинс.



Адвокат экс-спецназовца настаивал, что он нанес минимальный вред США. Защита уверяла, что российские контрагенты угрожали раскрыть гомосексуальные связи Деббинса в период, когда в американской армии геям разрешалось служить, только если они скрывают свою ориентацию. Прокуроры обратили внимание, что на допросах подозреваемый об этом не говорил, и предположили, что объяснение он выдумал.

