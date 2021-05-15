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Бывший американский спецназовец получил почти 16 лет за шпионаж в пользу России. «ГРУ не угрожает, ГРУ выполняет обещания»

Экс-спецназовец в США получил срок за шпионаж в пользу России

Суд штата Виргиния в США приговорил к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы бывшего спецназовца Питера Дзибински Деббинса за выдачу военных секретов России. Об этом 14 мая пишет AP News.

Деббинс признал вину еще в конце прошлого года. Сегодня он принес извинения за шпионаж и подчеркнул, что стал жертвой шантажа со стороны ГРУ РФ. Бывший спецназовец боится мести российской спецслужбы. «Я молча страдал 25 лет. ГРУ не угрожает, ГРУ выполняет обещания», — сказал Деббинс.

Адвокат экс-спецназовца настаивал, что он нанес минимальный вред США. Защита уверяла, что российские контрагенты угрожали раскрыть гомосексуальные связи Деббинса в период, когда в американской армии геям разрешалось служить, только если они скрывают свою ориентацию. Прокуроры обратили внимание, что на допросах подозреваемый об этом не говорил, и предположили, что объяснение он выдумал.

О задержании Питера Деббинса стало известно в августе 2020 года. По версии следствия, он поддерживал контакты с российской разведкой с 1996 по 2011 годы. Деббинс якобы передал ГРУ секретную информацию о своей предыдущей деятельности во время службы в американском спецназе.

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Комментарии (3)

Brevnault
"молча страдал 25 лет"
Понятное дело: хитрые грушники столько лет пользовались его "задним тайником" для передачи и хранения носителей секретной информации. А он молча страдал. Педолага. 😂
Свободу Лёхе!
Ситуация - HELP, ситуация - SOS! Я себя не пойму, ты откуда взялась, почему-почему, на тебя повелась..)))

(с) Тату)
AlBerkut
Гомосексуальные связи?
Значит точно, Петров и Боширов, вот же шалунишки, пра-ативные 😂😂😂
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