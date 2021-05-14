Мужчина на самокате пострадал в ДТП в Калининском районе Петербурга днем 14 мая. Он угодил под колеса автомобиля.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Северной площади автомобиль сбил самокатчика. Судя по фото, ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе через Гражданский проспект на подъезде к площади со стороны проспекта Луначарского, а угодил потерпевший под колеса «Рено».

«Подъехала скорая. Лежит, встать не может», — пишет очевидица Наталья. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавший — 35-летний мужчина, он получил травмы средней степени тяжести.