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Неудачливые угонщики нарвались на бдительных граждан в Петербурге. Одного сами очевидцы и задержали

Очевидцы и полиция в Петербурге задержали похитителей автомобиля

Полицейские Калининского района Петербурга задержали двоих неудачливых угонщиков. Добрые соседи и бдительные граждане сначала не дали уйти одному, а потом и указали на второго.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Как сообщает 14 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ночью 13 мая в полицию обратился житель Калининского района и сообщил, что в 0:30 у дома 36/2 по Светлановскому проспекту двое неизвестных пытались угнать автомобиль KIA Sorento 2018 года, принадлежащий его соседу, 49-летнему индивидуальному предпринимателю. Злоумышленников в масках и кепках остановили очевидцы, одного из них они смогли задержать, второй же сбежал.

В 0:40 задержанного передали прибывшей на место полиции. Это оказался 40-летний неработающий петербуржец. А в 1:20 возле дома 11/2 по проспекту Науки по информации от граждан сотрудники ГИБДД задержали второго подозреваемого — 23-летнего неработающего жителя города.

Обоих мужчин доставили в территориальный отел полиции, где в отношении них составили протокол за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Старшего задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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