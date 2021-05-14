Как сообщает 14 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ночью 13 мая в полицию обратился житель Калининского района и сообщил, что в 0:30 у дома 36/2 по Светлановскому проспекту двое неизвестных пытались угнать автомобиль KIA Sorento 2018 года, принадлежащий его соседу, 49-летнему индивидуальному предпринимателю. Злоумышленников в масках и кепках остановили очевидцы, одного из них они смогли задержать, второй же сбежал.

В 0:40 задержанного передали прибывшей на место полиции. Это оказался 40-летний неработающий петербуржец. А в 1:20 возле дома 11/2 по проспекту Науки по информации от граждан сотрудники ГИБДД задержали второго подозреваемого — 23-летнего неработающего жителя города.