Концепция против хаоса. Нужен ли районам новостроек дизайн-код

В прошлом году активно заговорили о разработке дизайн-кода для Мурино — областного города, состоящего по большей части из новостроек. Инициативу и подобный опыт поддерживает Минстрой: дизайн-коды уже есть или будут у Ижевска, Курска, Суздаля, Оренбурга. Визуальная концепция необходима и новым кварталам Петербурга, иногда достигающим размера небольших городов, — не сомневаются эксперты.

Что входит в понятие дизайн-кода, для чего он нужен новым районам и возможно ли договориться между собой разным застройщикам, работающим на одной территории, обсуждали на круглом столе «Фонтанки».

— Эстетика — огромная составляющая качественной жилой среды, и потребитель реагирует на нее остро, — пояснила эксперт. — B этом случае предложение следует за спросом. Самыми благообразными получаются микрорайоны квартальной застройки, где нет случайных зданий, все продумано в рамках одной концепции, понятно, кому и где гулять или кататься на велосипеде. Хоть в дореволюционном Петербурге и не было государственного института вроде Градсовета или комитета по архитектуре, все же центр города получился приятным и гармоничным — при всей его эклектике. Сегодня же превращение новых районов в малопонятные нагромождения построек, баннеров и вывесок — вполне реальная угроза.

Как рассказала Ольга Семенова-Тян-Шанская , директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна «ЮИТ», два года назад компания провела исследование в шести регионах. Оказалось, что постепенно внешние по отношению к квартире аспекты становятся все более важными для покупателей. Особенно чувствительна к удобству и безопасности семейная аудитория, предпочитающая класс высокого комфорта. Пандемия изменила потребительское поведение, так как теперь все больше времени проходит на ограниченных пространствах.

Единый дизайн-код, разумеется, нужен для новых районов и жилой среды в целом, считает д иректор по развитию Компании Л1 Надежда Калашникова . Это необходимо, чтобы не превращать эту среду «в шанхай», как выразились жители ЖК «Лондон парк». По ее словам, для горожан становится важно даже то, чтобы вывески и реклама были в едином стиле.

В широком понимании дизайн-код — это совокупность правил и рекомендаций по оформлению и размещению элементов, формирующих облик города, дала определение заместитель директора маркетинга и рекламы по продукту компании LEGENDA Маргарита Забродская .

— Дизайн-код обязательно нужен, и мы его полностью прописываем для всех наших проектов с точки зрения фасадов, внутренней отделки и ландшафтного дизайна территории, — добавил Михаил Гущин , заместитель вице-президента по жилой недвижимости, директор по маркетингу Группы RBI . — Особенно это важно для крупных жилых комплексов, квартальной застройки. Например, Ultra City на Комендантском проспекте мы создавали с нуля, и там жилые корпуса, здания детских садов, школы, паркинга — все создано с учетом общего дизайн-кода. Это комплекс, кстати, в свое время стал для нас первым, для которого мы создали единую концепцию наружных вывесок коммерческих помещений: регламентировали места размещения на фасаде, указали единые для всех размеры несущих конструкций и световых консолей, разработали способы крепления к фасаду и т.д. Чтобы получился общий стиль, а не «кто во что горазд».

По словам Маргариты Забродской , LEGENDA создает для каждого проекта индивидуальный дизайн-код, органично связанный с его стилистикой и архитектурой: таблички навигации, место размещения рекламы и ее габариты, заранее предусматриваются способы крепежа вывесок. «Мы предлагаем готовые решения, единые для всех. К сожалению, девелопер может делать это только в границах своих проектов», — подчеркнула она.

— На внешний вид города влияет практически все, что мы видим на проезжей части, тротуаре, на фасадах домов. Дорожные знаки и навигация, мощение пешеходных дорог, — сказала она. — Это и малые архитектурные формы — лавочки, урны, фонари, билборды и лайтбоксы, — и временные объекты торговли, и павильоны, вывески, кондиционеры и остекление балконов. Дизайн-код также может включать правила озеленения и новогодней иллюминации. Нужно, чтобы во всем этом присутствовал порядок, гармония пропорций и цветов, органичное сочетание с архитектурой. Поэтому формы этих элементов, размеры, цветовое воплощение и материалы можно регламентировать.

Но если под архитектурной концепцией иметь в виду исключительно стиль и дизайн — то здесь она не обязательно должна быть единой. Наоборот, город должен быть разнообразным, содержать различные акценты и доминанты. «Посмотрите на Москву: в ее архитектуре прослеживаются все эпохи, каждая со своим характером. В Петербурге более консервативная линия: если МАФы — то только из гранита, если фонари — то обязательно кованые с круглой лампой. Такие строгие ограничения уместны не везде и при повсеместном распространении не обогащают среду», — пояснила Маргарита Забродская .

Если говорить об архитектурной концепции с точки зрения всех планировочных решений, учитывающих и контекст места, и плотность населения, и логистику, и транспортную доступность, — то, конечно, такая концепция нужна, считает эксперт. Невозможно создать красивую, комфортную городскую среду, не определив ключевые правила игры. «Когда нет ограничений, никто не готов наступать себе на горло, — прокомментировала она. — С другой стороны, это должны быть одинаковые правила, понятные и главное — реализуемые для всех заинтересованных лиц».

— Но идти на поводу у вкусов потребителя, которые меняются с течением времени, неправильно, — добавил он. — Нужно вести клиентов за собой, предлагать им свежие формы, уникальный дизайн, нестандартные решения. Как показывает опыт, новые уникальные концепции сначала вызывают недоумение, потом становятся модной темой для разговора и в результате превращаются в тренд, который все копируют. Мы должны развиваться сами и развивать наших клиентов, объясняя им, что для них хорошо с точки зрения будущего комфорта и эстетики. Думаю, пройдет лет 10–15, прежде чем большинство людей научатся наслаждаться средой зрительно и будут готовы платить больше за эстетическое удовольствие. Я не из тех, кто за подход «а давайте не будем делать дорожки, а посмотрим, как люди ходят, и там уложим асфальт». Видел я один такой участок, где люди ходят, как хотят, — так вот, там одни протоптанные дорожки, и вообще нет зеленых насаждений. Когда мы в качестве эксперимента вернули там дорожки, как предполагалось проектом, посадили растения — люди начали ходить именно так как, как заложено в проекте, и теперь говорят нам спасибо за зелёные лужайки.

Проработанная концепция дает импульс для развития жилого проекта. Но для того, чтобы проект развивался в соответствии со своим дизайн-кодом, есть препятствие — это готовность потребителя принять концепцию девелопера. Представления о прекрасном у специалистов застройщика и у будущих жителей на этапе формирования концепции могут отличаться — так происходит в 9 из 10 случаев, рассказал Максим Жабин , заместитель генерального директора ГК «ЛенРусСтрой».

В России вкладывают сейчас немалые силы и средства в благоустройство, но делается это не всегда продуманно, заявил Роман Храмов, исполнительный директор компании «Новые горизонты». Часто появляются дворовые арт-пространства, которые мало востребованы, — все потому, что сначала надо изучить спрос.



— Мы зачастую видим, как в премиальном ЖК ставят МАФы по остаточном принципу. Они не вписываются в имидж квартала, не соответствуют уровню пользователей. Иногда приходится все исправлять, но зачастую остаётся «как вышло», — рассказал Роман Храмов. — Нужно помнить, что на одной территории живут разные категории жителей, и надо учитывать всех: совсем малышей и детей постарше, подростков, молодых и активных людей в полном расцвете сил и не забывать про пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.



Эксперт отметил еще одну проблему — очень маленькие дворы. Создать интересную площадку на территории в 100–200 кв. м достаточно сложно — чаще всего туда помещается лишь стандартный набор из горки, песочницы и качелей. Поэтому не обязательно их делать их в каждом дворе — это может быть междворовая, районная или микрорайонная площадка крупного формата, где собираются жители из окрестных домов, полагает Храмов. Поскольку бюджеты часто ограничены, качели «размазываются по дворам тонким слоем». Получается неинтересно, да и обслуживается плохо. А вот если собрать бюджет на благоустройство с нескольких дворов, можно создать крупный сквер, насыщенный оборудованием для всех категорий жителей — и он, несомненно, станет центром притяжения.



Цвет, свет и интерактив



Зачастую девелоперы, строители и чиновники воспринимают общественные пространства всего лишь как детскую площадку во дворе, сообщил Роман Храмов. Но ею все не ограничивается. Сегодня это крайне важный элемент общественной среды. Учитывая, что на детские площадки ввели строгие регламенты, креативить стало сложнее. Основные тренды детских игровых зон сегодня — персонализация и интерактивность, которые должны сочетаться со стилем и концепцией ЖК.



— Что касается площадок, то есть специальные линейки оборудования, покрывающие потребности разных возрастов, — продолжил Храмов, — это и паркур для тинейджеров и спортсменов, и линейки senior sport для пожилых людей, уличное фитнес-оборудование с учетом любых спортивных запросов. Сегодня все классические линейки можно персонализировать под задачи дизайнеров. В тренде также интерактивные площадки: не просто горки, трубы и качели, а именно симбиоз интерактива (электроники) и физической активности — ведь современные дети любят нажимать на кнопки.



В точечном строительстве эксперт отметил необычную тенденцию к использованию крыш под общественные пространства — это решает проблему с нехваткой места. Но пока Россия только на старте этого тренда. Еще одно направление — ключевой арт-объект, который становится достопримечательностью, якорем района и получает собственное имя: «Встречаемся у Динозавра», «Жду тебя у «Лазалии».



Часто, обсуждая дизайн, никто не учитывает погоду — в Петербурге, где больше половины года идут осадки, растет актуальность закрытых площадок.



— У нас есть ряд предложений для защиты от осадков, — дополнил эксперт. — Был даже проект площадки для дома, который со всех сторон окружен проезжей частью — то есть открытый вариант здесь вообще не рассматривался из-за безопасности. Мы придумали «двор во дворе», полностью закрытый, с одним входом и возможностью родителям контролировать выход детей.



— Несомненно, в Петербурге необходимо учитывать климатические и культурные особенности, — отметил Михаил Гущин. — Еще в начале 2010-х гг. мы вместе с экспертами по промышленному дизайну из компании Lumiknows разработали для наших жилых комплексов концепцию комфортной визуальной среды и с тех пор создаем все крупные проекты с учетом их рекомендаций. Там есть целый ряд пунктов, основанных на мнении ученых и психологов, — в том числе совет использовать «теплую» цветовую гамму, т.к. у нас нечасто бывает солнечно, и в то же время избегать кричащих и слишком ярких тонов.



Тренды и стратегии — разные вещи, добавила Ольга Семенова-Тян-Шанская. При цикле строительства в несколько лет важно понять, что будет актуально через эти годы — для этого и работают маркетологи.



— Среди тенденций мы выделяем несколько основных — тренд на эко-дизайн и диджитализация уже вышли за рамки квартиры, — пояснила она. — Также мы в ЖК стараемся подчеркивать свою финскую принадлежность: это ценят не только в Петербурге, но и в регионах как «европейскость» в целом. У нашей команды есть представление именно о финском (не скандинавском) дизайне — светлые фасады, группировка окон и сдержанные мягкие тона. В Петербурге же сейчас очень много разноцветных комплексов — это неплохо, хотя иногда комбинации цветов могут быть ужасны. А тренд на высотное строительство, когда места мало и все растет вверх, позволяет сегодня играть в оформлении не только с цветом, но и со светом. К сожалению, пока в нашем городе огромная любовь к заборам — общество помешано на безопасности. Я против заборов, это делает среду неудобной. Я за простой и эффектный экстерьер.



— Я за любой дизайн, который не раздражает, и за квартиру, куда хочется возвращаться, — продолжил Максим Жабин. — И здесь финны и скандинавы молодцы как авторы концепций «уютного счастья» — шведское «лагом», финское «сису» и датское «хюгге» создают образ жизни и настроение за счет деталей. И если название ЖК не вспомнят, то благоустройство запомнят навсегда — это наш приоритет, включая грамотное зонирование.



— Наш конек в ЖК — использование эксплуатируемой кровли паркингов, — добавила Надежда Калашникова. — В одном из наших проектов мы запланировали совершенно необычную функцию для такой крыши — создадим там крытый каток. А если говорить о глобальных трендах, то самые очевидные — защищенное пространство и концепция двора без машин, осознанное потребление, предполагающее оптимальное зонирование пространства, эргономику планировок, зелень, а также сочетание функционала и эстетического удовольствия.



КОТ или «точка»



Любая фантазия ограничивается территорией, что делает новые ЖК похожими друг на друга, подчеркнула Ольга Семенова-Тян-Шанская. Но в больших проектах, где на одной «грядке» растят дома несколько девелоперов, может получиться что-то интересное. Каждый девелопер организует свою зону — в одном классе, одной ценовой нише, но дизайн-код у них разный — у кого-то акцент на фасады, у кого-то на благоустройство, атрибутику, трансляцию концепции объекта в некие артефакты. Все вместе это рождает полноценное зрительное восприятие.



У точечной застройки есть свои сложности — на маленькой территории нужно реализовать все требования государства, учитывая, что вокруг все создавалось еще по другим нормам, добавил Максим Жабин.



— Но там есть неоспоримый плюс — инфраструктура и среда. Надо начинать с мастер-планирования. В точечных проектах этим, безусловно, должен заниматься город или муниципалитеты. «Дом.рф» уже начал большую работу по систематизации информации — в разных городах страны разрабатывают дизайн-код и занимаются просвещением девелоперов на этот счет. Что касается КОТ, то тут у СК «ЛенРусстрой» есть 20 лет практического опыта осуществления таких проектов. Мы сами стали профессионалами в этой области и стараемся максимально воплотить знания и компетенции в районах, которые мы застраиваем. Причем не только в границах участка: мы влияем на среду, окружение и развитие прилегающих к нам территорий. Создаём общественные пространства, которыми пользуются наши соседи. Многие проекты КОТ делаются на альтруизме девелопера — если он заинтересован в получении клиента на всю жизнь, ему наверняка придется делать больше, чем планировалось. Но зато дальше будет работать «рекомендательный маркетинг».

По его словам, проектировщикам стоит прислушиваться к мнению именно маркетологов: при объяснении собственникам плюсов определенных концепций они выиграют у архитекторов. А если девелопер нанял правильных архитекторов, маркетологов, службу контроля качества и создал проект на основе анализа среды, тогда продукт будет хороший — будь то КОТ или точечная стройка.



Глас народа



Несколько лет назад участие людей в создании среды сводилось разве что к посадке цветов, но в пост-пандемийный период все изменилось, напомнил Роман Храмов.



— К нам стали чаще обращаться жители, купившие хорошие квартиры, но недовольные тем, что стоит у них во дворе, — пояснил эксперт. — В муниципальном жилье, например, есть такая история, как подделка МАФов — дешевые копии. На фоне этого жители стали даже гиперактивны: они подают в суды, участвуют в обсуждении с государством и друг с другом, задают нам вопросы. Был даже прецедент, когда активный гражданин дошел чуть ли не до мэрии и заставил убрать такую копию из двора, а взамен неё поставить именно то оборудование, которое утвердили изначально. Этот тренд набирает обороты, и в скором времени к этому придут даже жители домов массового сегмента.



— У нас целый ряд инструментов работы с жильцами и получения обратной связи. Есть реальные примеры, когда уже после заселения мы «дорабатывали» благоустройство в соответствии с нуждами горожан: организовывали дополнительную пешеходную дорожку, ставили теннисный стол или велопарковки и т.д., — сообщил Михаил Гущин. — То есть у людей есть возможность участвовать в изменении среды, даже улучшать ее «под себя». Работа с жителями — это нормально, в том числе и после заселения: на стадии создания проекта они часто еще не уверены или не знают, чего хотят.



Жители в принципе должны принимать участие и в градостроительной политике, и в дизайн-коде, поддержала такую точку зрения Маргарита Забродская. Для этого нужен грамотный рабочий механизм и забота о реализации идей, которые предлагают горожане.



— Если люди увидят отклик на свои инициативы у городской администрации, окружение начнет меняться и все это в совокупности начнет работать. Тогда мы сможем говорить о совершенно новом уровне общества, о качественных переменах в жизни и городской среде, — пояснила она. — Многие знают «теорию разбитых окон» — даже одного разбитого окна достаточно, чтобы район стал преступным и опасным. Если окно быстро не починить — будут разбиты все остальные. Однако это правило работает и в обратную сторону. Когда люди видят чистые и ухоженные улицы, они начинают воспринимать это как норму и требовать большего. Причем не только от власти, но и от окружения, и от самого себя.



Взгляд на годы вперед



Еще 10–15 лет назад про дизайн-код вообще не говорили, но уже был заметен не только рост цены, но и изменение качества продукта, отметил Михаил Гущин.



— Раньше и поездки за рубеж, и знакомство с архитектурным опытом воспринимались по-другому, — сказал он. — Сегодня, например, в элитной недвижимости мы уже близки к Европе. Я думаю, что скоро и в сегменте «комфорт» догоним или даже превзойдем зарубежных коллег с точки зрения фасадных решений и дизайн-кода.



Надежда Калашникова высказалась в целом за общий дизайн-код. Однако для него нужен координационный центр — по ее мнению, его функцию могли бы взять городские власти или Дом.рф.



— Дизайн-код нужен прежде всего потребителю общественных пространств. Поскольку игроки строительного рынка играют вдолгую, угадать, каким дизайн-код будет через 5–6 лет с пониманием будущих потребностей людей, — наша общая задача, — добавил Роман Храмов.



Максим Жабин считает, что нам не нужно бездумно копировать зарубежный опыт, так как у каждого города и у каждой страны своя специфика. Обязательно «транслировать Нью-Йорк» нет смысла:



— Дизайн-код — это прежде всего то, что объединяет разных людей в определенной локации, делает их жизнь комфортной и насыщенной. Дизайн-код помогает предпринимателям решать бюрократические проблемы — например, согласования. А для строителей это ответвление от гайдлайна, которое, несмотря на дополнительные затраты и трудозатраты, помогает продвигать проект и делает его успешным. Так что в конечном итоге присутствие в проекте дизайн-кода выгодно всем участникам процесса.



Городская среда должна быть более гуманной, дружелюбной, экологичной и должна сама мотивировать людей выходить на улицу, уточнила Маргарита Забродская. Этому поможет благоустройство парков, реставрация зданий, ремонт дорог, сокращение «визуального шума» — рекламных баннеров, несанкционированной уличной торговли.



— К сожалению, в Петербурге подобные мероприятия в большей степени проводятся только в центре, окраинам уделяется меньше внимания, — добавила она. — Также стоит помнить, что сам по себе дизайн-код — это лишь косметические меры. Да, он визуально улучшит качество среды, но социальные проблемы не решит, особенно там, где допущены серьезные градостроительные ошибки. Я говорю про районы массовой застройки, где люди вынуждены жить в условиях высокой плотности и маятниковой миграции, каждый день тратить по 3–4 часа на дорогу до работы. Это серьезно выматывает и снижает качество жизни. Создание дизайн-кода такой среды — популистские меры, не более того.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»

