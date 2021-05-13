Петербургские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля в Пушкинском районе. Машина местной жительницы укатила из автосервиса без ведома хозяйки, а на следующий день на ней рассекал гость города.
Как сообщает 13 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в начале третьего часа ночи 12 мая в полицию Пушкинского района обратилась 35-летняя жительница Пушкина. Женщина рассказала, что 11 мая из СТО на улице Павильон Урицкого, 2, в Пушкине был похищен ее Renault Kangoo 1999 года выпуска стоимостью 50 тысяч рублей.
В 10:45 12 мая полицейские обнаружили похищенный «Рено» у дома 10 по Волхонскому шоссе в поселке Александровское. В салоне машины задержали 32-летнего мужчину. Как стало известно «Фонтанке», он оказался гражданином Республики Беларусь, и на территории России регистрации у него нет.
Автомобиль осмотрели и поместили на стоянку районного отдела МВД. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.