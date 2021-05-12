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Mitsubishi отзывает в России более 3 тысяч кроссоверов Outlander из-за проблем с тормозами

Фото с сайта&nbsp;rst.gov.ru
Фото с сайта rst.gov.ru
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Официальное представительство японской марки Mitsubishi в России ООО «ММС РУС» объявило отзывную кампанию для автомобилей модели Outlander в возрасте пяти лет. У нескольких тысяч кроссоверов могут быть проблемы со стояночным тормозом.

Как сообщает 12 мая пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 3 217 автомобилей Mitsubishi Outlander, выпущенных с мая по сентябрь 2016 года. У них может снизиться эффективность работы стояночного тормоза.

VIN-коды подлежащих отзыву автомобилей указаны в приложении на сайте Росстандарта. В дилерских центрах все кроссоверы проверят и при необходимости заменят на них задние тормозные суппорты. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

Фото с сайта&nbsp;rst.gov.ru
Фото с сайта rst.gov.ru

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Комментарии (1)

Avs7153
На восьмое марта Мане
Подарю колье ДеБирс
И серёжки от Армани
И машину Мицубись!
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