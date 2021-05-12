Грузин с затянувшимся частным визитом оставил жителя Ленобласти без машины в Петербурге

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля в Приморском районе города. Им оказался гражданин Грузии.



Как сообщает 12 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 10 мая в полицию обратился 42-летний житель Ленобласти. Мужчина рассказал, что между 5:45 и 22:35 от дома 44 по Сердобольской улице в Петербурге кто-то похитил его Chevrolet Lanos 2006 года выпуска стоимостью 50 тысяч рублей.

Утром 11 мая у дома 41 по проспекту Художников полицейские задержали подозреваемого в угоне. Как стало известно «Фонтанке», им оказался 20-летний гражданин Грузии, который прибыл в Россию в 2017 году с частным визитом. Мужчина проживает в Петербурге, но данных о его регистрации на территории города или Ленобласти нет.