Петербуржец угнал машину у матери бывшей сожительницы. Поймала его бетонная полусфера

Жительницу Петербурга без автомобиля оставил бывший сожитель дочери. Через час он угодил на этой машине в ДТП.



Как сообщает 12 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 23:49 10 мая с заявлением в полицию обратилась 44-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что около 22:20 28-летний бывший сожитель ее дочери, работающий монтажником в одной из городских фирм, находясь в ее квартире на улице Шостаковича, украл ключи от ее «Лады Калины» 2011 года, после чего угнал машину.

В половине двенадцатого ночи у дома 7, корпус 2, по улице Симонова мужчина наехал на бетонную полусферу и в начале первого часа ночи был задержан сотрудниками ДПС на месте ДТП. Его доставили в полицию, где составили протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.