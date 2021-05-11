Визовый центр Болгарии в Петербурге возобновил выдачу виз россиянам

Документы на краткосрочные визы принимают в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Иркутске, Казани, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Новосибирске, Омске, Перми, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке, Калининграде и Екатеринбурге. Визовые центры Болгарии в других 37 городах будут возобновлять работу поэтапно.

По данным оператора VFS Global, возобновили выдачу шенгена и болгарские визовые центры в 22 городах России.

Консульские центры в Петербурге, Москве и Екатеринбурге вернулись к выдаче виз, сообщает Ассоциация туроператоров России 11 мая.

Оформление визы обойдется почти в 52 евро (консульский сбор 35 евро + сервисный сбор 16,8 евро). Пакет документов остался прежним.

Болгария предоставляет бесплатные визы широкому кругу лиц: это дети до 6 лет; инвалиды и сопровождающие их лица; участники научных, культурных мероприятий и мероприятий, связанных с искусством; школьники, путешествующие в составе организованных групп отдыха в детские лагеря; участники международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица в своем профессиональном качестве; участники делегаций городов-побратимов России и Болгарии.



Для въезда потребуется сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест на коронавирус.

Прямого авиасообщения России с Болгарией на сегодняшний день нет.