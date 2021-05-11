Петербуржцы остались без Праздника корюшки

Традиционный Праздник корюшки в 2021 году не состоится — об этом сообщили «Фонтанке» 11 мая организаторы, Cанкт-Петербургское отделение Российского творческого союза работников культуры.
Как уточнили в организации, изначально планировалось провести праздник, как обычно, в середине мая, затем сроки были немного сдвинуты, но продление ограничений на проведение массовых мероприятий до конца мая поставило точку в планах: планировать его на июнь в условиях неопределенности сочли рискованным.
Как уточнил директор фестиваля Александр Гаврилов, фестиваль и так не получал господдержки, поэтому речи о возврате денег в бюджет из-за отмены не идет. Проводить праздник онлайн также не планируется.
«А как можно делать «Корюшку» онлайн? — удивился он. — Нет, «Корюшку» надо делать живую — там же запах моря, рыбы... да там все живое! Мы не хотим портить праздник».
Праздник корюшки — ежегодный весенний фестиваль. В 2020 году он должен был пройти в Петербурге в 18-й раз, однако также был отменен из-за пандемии.
29 апреля стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов продлил коронавирусные ограничения в Петербурге до 30 мая.