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Петербуржцы остались без Праздника корюшки

Праздник корюшки решили не проводить из-за ограничений в Петербурге

Традиционный Праздник корюшки в 2021 году не состоится — об этом сообщили «Фонтанке» 11 мая организаторы, Cанкт-Петербургское отделение Российского творческого союза работников культуры.

Как уточнили в организации, изначально планировалось провести праздник, как обычно, в середине мая, затем сроки были немного сдвинуты, но продление ограничений на проведение массовых мероприятий до конца мая поставило точку в планах: планировать его на июнь в условиях неопределенности сочли рискованным.

Как уточнил директор фестиваля Александр Гаврилов, фестиваль и так не получал господдержки, поэтому речи о возврате денег в бюджет из-за отмены не идет. Проводить праздник онлайн также не планируется.

«А как можно делать «Корюшку» онлайн? — удивился он. — Нет, «Корюшку» надо делать живую — там же запах моря, рыбы... да там все живое! Мы не хотим портить праздник».

Праздник корюшки — ежегодный весенний фестиваль. В 2020 году он должен был пройти в Петербурге в 18-й раз, однако также был отменен из-за пандемии.

29 апреля стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов продлил коронавирусные ограничения в Петербурге до 30 мая.

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Комментарии (12)

kоt-obormot
Один раз в год поесть. А так я лучше спинку трески под маринадиком.
DEMOMON
Да вроде уже все кто хотел, поели корюшки. И не по одному разу.
doorbal_
червивая рыба. больше не ем такое.
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