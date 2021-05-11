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Водитель Audi устроил ДТП напротив здания вневедомственной охраны в Петергофе и скрылся. Отловили его в канаве

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, устроившего ДТП в Петербурге

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Сотрудники Росгвардии задержали в Петергофе нетрезвого водителя, который скрылся с места ДТП. Очевидцы насчитали у него две аварии и чудом не случившуюся третью.

Как сообщает 11 мая пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, вечером 10 мая сотрудники вневедомственной охраны по Петродворцовому району во время патрулирования получили информацию о том, что неизвестный водитель на белой Audi, проезжая по Санкт-Петербургскому проспекту, столкнулся с двумя автомобилями прямо напротив здания Петродворцового МОВО и скрылся в места ДТП. Описание «Ауди» и приметы нарушителя передали всем дежурным нарядам.

Спустя 6 минут, в 19:10, проезжая по Зверинской улице, сотрудники МОВО обнаружили припаркованную Audi, подходящую под описание. В этот момент из машины вышел водитель с внешними признаками алкогольного опьянения и попытался скрыться. Его тут же задержали, а затем передали наряду ДПС.

Как отмечают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», «припарковался» водитель Audi A4 в канаве, а до этого столкнулась с «Ладой» на улице Аврова и с автобусом на Санкт-Петербургском шоссе. После этого лихач едва не совершил еще одно ДТП. «Чуть нас не догнал. Машина уже была битая, выехал на красный», — пишет Мария.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

263888341
Когда же уже начнут какие-то порядки наводить….Это уже такой обыденностью стало: «сбил того», «сшиб этого», пьяные, обдолбанные и просто всякие непонятные…Это все читается как новость из области: «15 декабря выпал снег». Все весело и забавно, пока лично не коснётся…Я маму несколько лет после подобного ДТП «собирал». Ужас.
Riptide
"После этого лихач едва не совершил еще одно ДТП. «Чуть нас не догнал. Машина уже была битая, выехал на красный», — пишет Мария.

Ужас-то какой !!!
AlBerkut
Хороший водила, на дороге не валяется. Он валяется в канаве 😂😂😂
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