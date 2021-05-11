Сотрудники Росгвардии задержали в Петергофе нетрезвого водителя, который скрылся с места ДТП. Очевидцы насчитали у него две аварии и чудом не случившуюся третью.



Как сообщает 11 мая пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, вечером 10 мая сотрудники вневедомственной охраны по Петродворцовому району во время патрулирования получили информацию о том, что неизвестный водитель на белой Audi, проезжая по Санкт-Петербургскому проспекту, столкнулся с двумя автомобилями прямо напротив здания Петродворцового МОВО и скрылся в места ДТП. Описание «Ауди» и приметы нарушителя передали всем дежурным нарядам.