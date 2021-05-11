Сотрудники Росгвардии задержали в Петергофе нетрезвого водителя, который скрылся с места ДТП. Очевидцы насчитали у него две аварии и чудом не случившуюся третью.
Как сообщает 11 мая пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, вечером 10 мая сотрудники вневедомственной охраны по Петродворцовому району во время патрулирования получили информацию о том, что неизвестный водитель на белой Audi, проезжая по Санкт-Петербургскому проспекту, столкнулся с двумя автомобилями прямо напротив здания Петродворцового МОВО и скрылся в места ДТП. Описание «Ауди» и приметы нарушителя передали всем дежурным нарядам.
Спустя 6 минут, в 19:10, проезжая по Зверинской улице, сотрудники МОВО обнаружили припаркованную Audi, подходящую под описание. В этот момент из машины вышел водитель с внешними признаками алкогольного опьянения и попытался скрыться. Его тут же задержали, а затем передали наряду ДПС.
Как отмечают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», «припарковался» водитель Audi A4 в канаве, а до этого столкнулась с «Ладой» на улице Аврова и с автобусом на Санкт-Петербургском шоссе. После этого лихач едва не совершил еще одно ДТП. «Чуть нас не догнал. Машина уже была битая, выехал на красный», — пишет Мария.