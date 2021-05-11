У ветерана войны в День Победы сорвали с шеи крест. Грабитель поджидал его в петербургской парадной

Ветеран Великой Отечественной войны заявил об ограблении в парадной собственного дома в Василеостровском районе Петербурга. Неизвестный напал на него в День Победы.



Как стало известно «Фонтанке» 11 мая, поздним вечером 9 мая в полицию поступило сообщение от 99-летнего мужчины, проживающего в одном из домов на проспекте КИМа. Мужчина рассказал, что встретил в своей парадной незнакомца, который сорвал с его шеи золотую цепочку с нательным крестиком общей стоимостью 100 тысяч рублей.



Пенсионер смог описать некоторые приметы своего обидчика. По его словам, это был одетый в тёмно-серую куртку высокий мужчина на вид 30–40 лет. Сотрудники полиции ведут поиски предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

