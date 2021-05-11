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У ветерана войны в День Победы сорвали с шеи крест. Грабитель поджидал его в петербургской парадной

В Петербурге в День Победы ограбили ветерана ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны заявил об ограблении в парадной собственного дома в Василеостровском районе Петербурга. Неизвестный напал на него в День Победы.

Как стало известно «Фонтанке» 11 мая, поздним вечером 9 мая в полицию поступило сообщение от 99-летнего мужчины, проживающего в одном из домов на проспекте КИМа. Мужчина рассказал, что встретил в своей парадной незнакомца, который сорвал с его шеи золотую цепочку с нательным крестиком общей стоимостью 100 тысяч рублей.

Пенсионер смог описать некоторые приметы своего обидчика. По его словам, это был одетый в тёмно-серую куртку высокий мужчина на вид 30–40 лет. Сотрудники полиции ведут поиски предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

По информации нашего издания, потерпевший — ветеран ВОВ. Согласно данным открытых источников, будучи командиром отделения стрелковой бригады, в 1943-м году он был ранен осколком в плечо в ходе оборонительного боя в районе города Ельня. За проявленное мужество награждён медалями «За отвагу», а также орденом Отечественной войны II степени.

Как сообщили «Фонтанке» в петербургском комитете по социальной политике, с ветераном связался глава ведомства Александр Ржаненков, чтобы узнать о его самочувствии и поинтересоваться, нужна ли ему помощь. Как отметили в пресс-службе комитета, пенсионер находится дома и «держится бойцом». Связь с ним городское ведомство будет держать через администрацию Василеостровского района Петербурга.

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Комментарии (1)

zelf
Какие молодцы. Мы на верном пути. Когда в 2002 году, моего деда капитана Советской армии, артиллериста, орденоносца, трижды раненного в боях, прошедшего ВОВ с первого и до последнего дня, ограбили в подъезде, приехавшие ментяры сказали "Ты дед сам споткнулся о ступеньки и упал, голову разбил. А пенсию наверное по пути выронил".
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