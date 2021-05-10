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«Они нам подарили свободную от фашистского гнета жизнь». Омский батутный центр объяснил видео с танцем у мемориала

В Омске фитнес-центр опубликовал ко Дню Победы видео, на котором группа девушек в военной форме исполняет танец на батутах рядом с мемориалом воинам. После того как в комментариях стали возмущаться «плясками на поминках», компания 10 мая объяснила, что ролик — призыв сказать спасибо тем, благодаря кому «мир не порабощен»

«Люди, остановитесь. Опубликованный ролик ко Дню ПОБЕДЫ был снят в качестве призыва благодарить наших предков, что в этот день они нам подарили свободную от фашистского гнёта жизнь», — написал центр в своем инстаграме.

Представители заведения объяснили, что большая часть ролика (на батутах) снималась на входе в Парк Победы, недалеко от Мемориала воинам-омичам, не на самом мемориале.

«ВНИМАНИЕ! Спортивные батуты на сами мемориалы даже не НОСИЛИ! И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ НИКТО ТАМ НА НИХ НЕ ПРЫГАЛ! Мемориальный комплекс Парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы начинается с аллеи Памяти и переходит в площадь Митингов», — пояснили в компании.

В центре добавили, что в конце ролика девушки возлагают цветы к Вечному огню в знак памяти и гордости, «чтобы вам показать и напомнить, что 9 Мая весь мир торжествует потому, что он (мир) не порабощен».

В центре принесли извинения всем, чьи чувства задел ролик, и добавили, что он был снят в качестве видеопоздравления.

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Комментарии (19)

265922170
Молодцы! Хороший номер. Мы в 1970 году так же пели Катюшу, Платочек, Землянку на День Победы и танцевали! И это было возле Кремлевской стены, где святые Сталин и Ленин похоронены, где Рокоссовский и другие святые люди лежать. Так что всё правильно девочки делают. Молодцы! Вернуть бы молодость, с ними бы поскакала так же! Слава СССР!
dlv1960
А многие из критиков возложили цветы к памятникам? Или дома пробухали? А девчонки молодцы. И станцевали, и цветы возложили, почтили память воинов. 9 мая -праздник, хоть и со слезами на глазах.
2356897676
Да что уж, тверк бы танцевали. Стриптиз. Сношались бы где-нибудь рядом. Радуются они так. Жесть. Крапивы на них нет.
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