«Люди, остановитесь. Опубликованный ролик ко Дню ПОБЕДЫ был снят в качестве призыва благодарить наших предков, что в этот день они нам подарили свободную от фашистского гнёта жизнь», — написал центр в своем инстаграме .

В Омске фитнес-центр опубликовал ко Дню Победы видео, на котором группа девушек в военной форме исполняет танец на батутах рядом с мемориалом воинам. После того как в комментариях стали возмущаться «плясками на поминках», компания 10 мая объяснила, что ролик — призыв сказать спасибо тем, благодаря кому «мир не порабощен»

Представители заведения объяснили, что большая часть ролика (на батутах) снималась на входе в Парк Победы, недалеко от Мемориала воинам-омичам, не на самом мемориале.



«ВНИМАНИЕ! Спортивные батуты на сами мемориалы даже не НОСИЛИ! И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ НИКТО ТАМ НА НИХ НЕ ПРЫГАЛ! Мемориальный комплекс Парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы начинается с аллеи Памяти и переходит в площадь Митингов», — пояснили в компании.

В центре добавили, что в конце ролика девушки возлагают цветы к Вечному огню в знак памяти и гордости, «чтобы вам показать и напомнить, что 9 Мая весь мир торжествует потому, что он (мир) не порабощен».

В центре принесли извинения всем, чьи чувства задел ролик, и добавили, что он был снят в качестве видеопоздравления.