Чемпионское поле экспериментов. В матче «Зенита» и «Уфы» никто не хотел забивать

Фото: Вячеслав Евдокимов, фото с сайта fc-zenit.ru Поделиться Поделиться









На мой вкус такие матчи — самое интересное в футболе с точки зрения анализа работы тренерского штаба. Ответственности нет — уже чемпионы. Все доказали: больше всех забили, меньше всех пропустили. Специфическая задача была только у Азмуна: побить рекорд лиги по забитым голам в одном сезоне. В теории какие-то амбиции могли быть у петербургского тренерского штаба: Сергей Семак как тренер состоялся именно в «Уфе» (самый успешный сезон в истории), Александр Низелик и Вильям де Оливейра начинали в Башкирии помощниками, Мария Бурова трудилась в одном из самых протяженных городов России.



Состав на матч получился экспериментальным. Может быть, эти футболисты и играли когда-то друг с другом в тренировочных двухсторонках, но в официальных матчах они увидели друг друга впервые. В Уфу не полетели сразу несколько игроков основного состава. Ярослав Ракицкий с Далером Кузяевым пропускали матч из-за перебора желтых карточек. Деян Ловрен и Вендел — травмированы. Отдых получили Андрей Лунев, Артем Дзюба, Андрей Мостовой, Себастьян Дриусси. В итоге на поле с первых минут появились Михаил Кержаков, Данил Круговой (именно в составе «Уфы» выпускник Академии «Зенита» дорос до игрока уровня Премьер-лиги), Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев; Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Малком; в нападении вышли Александр Ерохин и Азмун.

Мотивация «Уфы» была очевидна: до матча 29 тура клуб из Башкирии конкурировал с волгоградским «Ротором» за почетное право вылететь из РПЛ напрямую. «Ротор» в пятницу проиграл в Сочи, и очки хозяевам были нужны как воздух.

При этом «Уфа» — клуб, который в этом сезоне сменил трех тренеров. Начинали с самобытным Вадимом Евсеевым, автором главной цитаты современного русского футбола. Его сменил обладатель самого звонкого отечества в РПЛ Рашид Маматкулович Рахимов. В апреле Рахимова отправили в отставку, и клуб возглавил Алексей Стукалов, сын тренера Бориса Стукалова, известного по своей работе с ставропольскими командами. Алексей Борисов в Премьер-лиге до того не работал, но стартовал с двух побед с разгромным счетом 3:0 — над «Ахматом» и «Спартаком» (в день 99-летия москвичей).



Скажем прямо: футбола в первом тайме было немного. Игроки «Уфы» на сильном ветру — угловые флажки соревновались с Пизанской башней по углу наклона — не могли найти подходы к воротам Кержакова. Главный арбитр матча Владимир Москалев почти не свистел нарушения. Матч катился к перерыву, когда неожиданно началась проверка ВАР. Болельщики у телевизоров не поняли даже, о пенальти в какие ворота идет речь. Оказалось, Константин Плиев в борьбе с Суторминым сыграл рукой. После продолжительных просмотров прозвучал вердикт: пенальти. К мячу подошел Азмун, но 20-го гола не вышло: Александр Беленов в четком броске отбил мяч.

Во втором тайме «Зенит» напомнил, что в Уфу приехали чемпионы страны. Была и перекладина после удара Малкома со штрафного, и штанга, и эффектные прыжки Беленова по девяткам.

Заканчивал матч «Зенит» самым молодым и самым «собственно-воспитанным» составом. На поле вместо Азмуна, Ерохина, Малкома, Барриоса, Оздоева появились Кирилл Кравцов, Даниил Шамкин, Данила Хотулев, Станислав Крапухин и Юрий Жирков (в режиме «живая легенда»), который в последний раз играл, кажется, в составе сборной. Болельщики пошутили: ну это под День Победы (Юрий известен своим интересом к Великой Отечественной войне, у него серьезная коллекция артефактов, связанных с этим историческим периодом). Ирония футбола: первым касанием Жирков мог отдать голевую передачу, вторым — забить гол. Но попал в одного из пяти(!) футболистов-хозяев, которые успели закрыть практически всё пространство ворот.



Голов команды так и не забили: получилась боевая ничья. После игры Семак напомнил о профессионализме: «Мы всегда играем на победу — это раз. Мы играем и для себя — важно играть на победу в каждом матче, это вопрос уважения к самим себе и вопрос профессионализма. Непросто было с точки зрения, прежде всего, психологии в этой игре. В конце первого тайма не забили пенальти, тем не менее создали очень много хороших моментов. Жаль, что не смогли победить. Реализация иногда подводит. Без забитых мячей выиграть невозможно. Ребята — молодцы, старались, к сожалению, выиграть не смогли. Будем готовиться к следующему матчу».



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

