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Дом не резиновый: что нельзя хранить в подъезде и как бороться с хламом

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Дом не резиновый: что нельзя хранить в подъезде и как бороться с хламом

7 вопросов (с ответами) к беспорядку, который устроили ваши соседи

Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсем
Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсемКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Если свободное место дома заканчивается, а вещей становится только больше, идеальным решением может показаться отправить в подъезд хлам, который жалко выкинуть. Для тех, кому неважно, что скажут на это соседи, есть как минимум Жилищный кодекс и пожарные нормативы. Разбираемся, почему не стоит захламлять подъезд и что вам за это грозит.

Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсем
Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсемКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
1

Что нельзя хранить в подъезде?

По-хорошему в подъезде нельзя оставлять ничего. В правилах противопожарного режима есть огромный список вещей, которые запрещено хранить в тамбурах, подвалах и далее везде, кроме квартиры. Конечно, есть в этом реестре и газовые баллоны с другими взрывоопасными предметами, но давайте будем реалистами. Из тех предметов, что чаще всего можно встретить в подъезде, под опалу попали:

  • коляски;
  • велосипеды;
  • самокаты;
  • стройматериалы;
  • шкафы;
  • комоды;
  • мусор;
  • спортивный инвентарь.

Для характеристики всех этих и многих других (особенно крупногабаритных) вещей у пожарных есть емкое словосочетание: «потенциально горючие предметы».

— Пожарные точно такое не позволят, — говорит юрист Дмитрий Палтусов. — И если будет какая-то проверка (они не часто, но бывают), действуют СНиП по пожарной безопасности — о ширине эвакуационных выходов, о том, что эвакуационные выходы ничем не должны быть захламлены, там ничего не должно стоять. Как правило, если мы говорим о лестнице, она является эвакуационным выходом. Потому что, когда пожар, лифт отключается, и люди эвакуируются только по лестницам. С этой точки зрения уже однозначно есть нарушение. Мы не можем свободно брать и захламлять лестницы и площадки.

Другой норматив, который вам всё запрещает, — Жилищный кодекс. Но здесь еще можно договориться с соседями и решением двух третей собственников определить места для общего пользования. Но и здесь не надо забывать, что эти места должны оставаться свободными и легко проходимыми на случай чрезвычайной ситуации. Чем больше захламлен подъезд, тем выше травмоопасность для жильцов при пожарной эвакуации.

Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсем
Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсемКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
2

Кому надо проверять подъезды?

Содержание и состояние общего имущества собственников в многоквартирном доме — ответственность управляющей компании. Предупреждать заранее о проверке (чтобы вы успели всё убрать) она не будет. И если на вашей лестничной клетке обнаружится «засор», вы получите предписание со сроками, в которые нужно устранить нарушение. Если вы решите не обращать внимания на эту бумажку, будьте готовы к встрече с пожарным надзором. Его специалисты вправе привлечь собственников к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности и выписать штраф.

— В случае захламления мест общего пользования граждане могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, — говорит юрист компании «Бенефактум» Александр Андреев. — Нарушение, не повлекшее каких-либо серьезных последствий, влечет наказание по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсем
Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсемКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
3

А если мы с соседями поставим дверь в общем коридоре?

А это уже незаконный захват общедомовой территории. Заплатить придется минимум 5 тысяч рублей (можете уже сейчас раскинуть эту сумму на всех соседей по площадке). Чтобы не доводить до судебных разбирательств и наказаний рублем, превращение общего коридора в личный тамбур нужно согласовать со всеми собственниками дома на общедомовом собрании. Когда получите соседское одобрение, не забудьте о важном моменте: дверь в общем коридоре должна свободно открываться изнутри без ключа.

Если поставите дверь без согласования и с нарушениями, управляющая компания опять же выдаст вам предписание об устранении, а если вы его проигнорируете — срежет замок, а то и вовсе снимет дверь.

Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсем
Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсемКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
4

Может, и цветы в подъезде ставить нельзя?

Если вы решили украсить подъезд цветами, смело включайте внутреннего ландшафтного дизайнера. Но не забывайте, что горшки не должны выступать за габариты подоконников. В противном случае это будет расценено как перегораживание эвакуационных путей и приведет всё к тем же штрафам. Кстати, украсить стены картинами тоже можно.

Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсем
Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсемКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
5

Как самостоятельно разобраться с соседями, оставляющими хлам?

Всё, что вы можете сделать, — это поговорить и попытаться спокойно объяснить соседям-захламителям свою позицию. Уговоры не подействовали? Обращайтесь в управляющую компанию либо ТСЖ, которое управляет домом (у них самый весомый рычаг давления), Роспотребнадзор (если есть нарушения по СанПиН), пожарную инстанцию и Государственную жилищную инспекцию. Это те организации, которые с удовольствием встанут на вашу сторону.

Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсем
Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсемКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
6

Мне надоела свалка чужих вещей — можно всё выкинуть?

А здесь уже намечается уголовный состав. Ни выкинуть, ни испортить чужие вещи вы не можете. Даже если они вам смертельно надоели. Такие методы «учебы» соседей окажутся слишком дорогими.

— Это уголовная статья, — говорит Дмитрий Палтусов. — Во-первых, это уничтожение чужой собственности. Очевидно, что это чья-то собственность. Так же, как кошелек ты подобрал на улице, — на самом деле это состав хищения. Потому что ты подобрал кошелек втайне от его владельца и как-то им распорядился. Человек может не подумать, но это кража. Так и здесь. Если вещь стоит и тебе не принадлежит, она по умолчанию считается чьей-то. И если мы ее умышленно уничтожаем, это статья «Умышленное уничтожение чужого имущества». В этой статье есть еще квалифицирующий отягчающий признак — если это уничтожение было совершено с действиями, опасными для третьих лиц, а поджог в данном случае — это общественно опасный способ.

— В случае «учебы» своих соседей может возникнуть ответственность за порчу имущества — уголовная и административная, — говорит Александр Андреев. — Если действиями «учителя» испорчены вещи, стоимость которых не превышает 5000 рублей, наступает административная ответственность. Если установленный размер причиненного вреда больше 5000 рублей, то действуют нормы Уголовного кодекса РФ.

Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсем
Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсемКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
7

Куда ставить коляску, если колясочную «захватило» ТСЖ?

Если в доме есть колясочная, но ее оккупировало ТСЖ, важно помнить, что пользование общим имуществом дома может осуществляться только на основании решения общего собрания многоквартирного дома. В соответствии со ст. 44 ЖК РФ для этого необходимо 2/3 всех голосов собственников многоквартирного дома.

— Согласно же пп. 3, 4 ст. 36 ЖК РФ уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции, — говорит Александр Андреев. — Собственники могут обратиться с соответствующими жалобами (достаточно будет изложить известные вам и другим жильцам фактические обстоятельства) в администрацию района города и в региональный департамент государственного жилищного и строительного надзора.

Госжилинспекция обязана будет за 30 дней выяснить у ТСЖ, было ли какое-либо собрание по поводу колясочной и какое решение было принято. Если его не было, департамент выдаст предписание снять замки и демонтировать все преграды, а еще выпишет штраф на ТСЖ. А если вдруг как-то протокол всплывет, что якобы десять лет назад кто-то проголосовал, тут имеет смысл идти в суд и оспорить этот протокол в судебном порядке, ссылаясь на то, что ранее об этом протоколе никому не было известно. Потому что нарушение прав считается с того момента, когда стало известно о протоколе собрания.

Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсем
Если вы смогли вынести что-то в подъезд — сможете и расстаться с этим насовсемКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

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