Дом не резиновый: что нельзя хранить в подъезде и как бороться с хламом

По-хорошему в подъезде нельзя оставлять ничего. В правилах противопожарного режима есть огромный список вещей, которые запрещено хранить в тамбурах, подвалах и далее везде, кроме квартиры. Конечно, есть в этом реестре и газовые баллоны с другими взрывоопасными предметами, но давайте будем реалистами. Из тех предметов, что чаще всего можно встретить в подъезде, под опалу попали:

коляски;



велосипеды;



самокаты;



стройматериалы;



шкафы;



комоды;



мусор;



спортивный инвентарь.



Для характеристики всех этих и многих других (особенно крупногабаритных) вещей у пожарных есть емкое словосочетание: «потенциально горючие предметы».

— Пожарные точно такое не позволят, — говорит юрист Дмитрий Палтусов. — И если будет какая-то проверка (они не часто, но бывают), действуют СНиП по пожарной безопасности — о ширине эвакуационных выходов, о том, что эвакуационные выходы ничем не должны быть захламлены, там ничего не должно стоять. Как правило, если мы говорим о лестнице, она является эвакуационным выходом. Потому что, когда пожар, лифт отключается, и люди эвакуируются только по лестницам. С этой точки зрения уже однозначно есть нарушение. Мы не можем свободно брать и захламлять лестницы и площадки.



Другой норматив, который вам всё запрещает, — Жилищный кодекс. Но здесь еще можно договориться с соседями и решением двух третей собственников определить места для общего пользования. Но и здесь не надо забывать, что эти места должны оставаться свободными и легко проходимыми на случай чрезвычайной ситуации. Чем больше захламлен подъезд, тем выше травмоопасность для жильцов при пожарной эвакуации.

