Дом не резиновый: что нельзя хранить в подъезде и как бороться с хламом

Если свободное место дома заканчивается, а вещей становится только больше, идеальным решением может показаться отправить в подъезд хлам, который жалко выкинуть. Для тех, кому неважно, что скажут на это соседи, есть как минимум Жилищный кодекс и пожарные нормативы. Разбираемся, почему не стоит захламлять подъезд и что вам за это грозит.
Что нельзя хранить в подъезде?
По-хорошему в подъезде нельзя оставлять ничего. В правилах противопожарного режима есть огромный список вещей, которые запрещено хранить в тамбурах, подвалах и далее везде, кроме квартиры. Конечно, есть в этом реестре и газовые баллоны с другими взрывоопасными предметами, но давайте будем реалистами. Из тех предметов, что чаще всего можно встретить в подъезде, под опалу попали:
- коляски;
- велосипеды;
- самокаты;
- стройматериалы;
- шкафы;
- комоды;
- мусор;
- спортивный инвентарь.
Для характеристики всех этих и многих других (особенно крупногабаритных) вещей у пожарных есть емкое словосочетание: «потенциально горючие предметы».
— Пожарные точно такое не позволят, — говорит юрист Дмитрий Палтусов. — И если будет какая-то проверка (они не часто, но бывают), действуют СНиП по пожарной безопасности — о ширине эвакуационных выходов, о том, что эвакуационные выходы ничем не должны быть захламлены, там ничего не должно стоять. Как правило, если мы говорим о лестнице, она является эвакуационным выходом. Потому что, когда пожар, лифт отключается, и люди эвакуируются только по лестницам. С этой точки зрения уже однозначно есть нарушение. Мы не можем свободно брать и захламлять лестницы и площадки.
Другой норматив, который вам всё запрещает, — Жилищный кодекс. Но здесь еще можно договориться с соседями и решением двух третей собственников определить места для общего пользования. Но и здесь не надо забывать, что эти места должны оставаться свободными и легко проходимыми на случай чрезвычайной ситуации. Чем больше захламлен подъезд, тем выше травмоопасность для жильцов при пожарной эвакуации.
Кому надо проверять подъезды?
Содержание и состояние общего имущества собственников в многоквартирном доме — ответственность управляющей компании. Предупреждать заранее о проверке (чтобы вы успели всё убрать) она не будет. И если на вашей лестничной клетке обнаружится «засор», вы получите предписание со сроками, в которые нужно устранить нарушение. Если вы решите не обращать внимания на эту бумажку, будьте готовы к встрече с пожарным надзором. Его специалисты вправе привлечь собственников к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности и выписать штраф.
— В случае захламления мест общего пользования граждане могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, — говорит юрист компании «Бенефактум» Александр Андреев. — Нарушение, не повлекшее каких-либо серьезных последствий, влечет наказание по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.
А если мы с соседями поставим дверь в общем коридоре?
А это уже незаконный захват общедомовой территории. Заплатить придется минимум
Если поставите дверь без согласования и с нарушениями, управляющая компания опять же выдаст вам предписание об устранении, а если вы его проигнорируете — срежет замок, а то и вовсе снимет дверь.
Может, и цветы в подъезде ставить нельзя?
Если вы решили украсить подъезд цветами, смело включайте внутреннего ландшафтного дизайнера. Но не забывайте, что горшки не должны выступать за габариты подоконников. В противном случае это будет расценено как перегораживание эвакуационных путей и приведет всё к тем же штрафам. Кстати, украсить стены картинами тоже можно.
Как самостоятельно разобраться с соседями, оставляющими хлам?
Всё, что вы можете сделать, — это поговорить и попытаться спокойно объяснить соседям-захламителям свою позицию. Уговоры не подействовали? Обращайтесь в управляющую компанию либо ТСЖ, которое управляет домом (у них самый весомый рычаг давления), Роспотребнадзор (если есть нарушения по СанПиН), пожарную инстанцию и Государственную жилищную инспекцию. Это те организации, которые с удовольствием встанут на вашу сторону.
Мне надоела свалка чужих вещей — можно всё выкинуть?
А здесь уже намечается уголовный состав. Ни выкинуть, ни испортить чужие вещи вы не можете. Даже если они вам смертельно надоели. Такие методы «учебы» соседей окажутся слишком дорогими.
— Это уголовная статья, — говорит Дмитрий Палтусов. — Во-первых, это уничтожение чужой собственности. Очевидно, что это чья-то собственность. Так же, как кошелек ты подобрал на улице, — на самом деле это состав хищения. Потому что ты подобрал кошелек втайне от его владельца и как-то им распорядился. Человек может не подумать, но это кража. Так и здесь. Если вещь стоит и тебе не принадлежит, она по умолчанию считается чьей-то. И если мы ее умышленно уничтожаем, это статья «Умышленное уничтожение чужого имущества». В этой статье есть еще квалифицирующий отягчающий признак — если это уничтожение было совершено с действиями, опасными для третьих лиц, а поджог в данном случае — это общественно опасный способ.
— В случае «учебы» своих соседей может возникнуть ответственность за порчу имущества — уголовная и административная, — говорит Александр Андреев. — Если действиями «учителя» испорчены вещи, стоимость которых не превышает
Куда ставить коляску, если колясочную «захватило» ТСЖ?
Если в доме есть колясочная, но ее оккупировало ТСЖ, важно помнить, что пользование общим имуществом дома может осуществляться только на основании решения общего собрания многоквартирного дома. В соответствии со
— Согласно же
Госжилинспекция обязана будет за