Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился четвёртый матч четвертьфинала Евролиги. Игра прошла 30 апреля в Петербурге.
Сине-бело-голубые выиграли со счётом 74:61 (25:13, 11:13, 22:12, 16:23).
Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Кевин Пангос, набравший 22 очка и сделавший 7 передач. У «Барселоны» отличился Ник Калатес (19 очков).
He's doing that thing again... pic.twitter.com/ctOvInMtUJ— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2021
Благодаря сегодняшней победе петербургский клуб сравнял счет в серии 2–2. Решающая пятая игра (серия длится до трех побед) пройдёт в Барселоне 5 мая.
Напомним, что по итогам регулярного сезона Евролиги «Зенит» занял восьмое место, а «Барселона» — первое.