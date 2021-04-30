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Баскетбольный «Зенит» обыграл «Барселону» в четвертьфинале Евролиги и сравнял счет в серии

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился четвёртый матч четвертьфинала Евролиги. Игра прошла 30 апреля в Петербурге.

Сине-бело-голубые выиграли со счётом 74:61 (25:13, 11:13, 22:12, 16:23).

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Кевин Пангос, набравший 22 очка и сделавший 7 передач. У «Барселоны» отличился Ник Калатес (19 очков).

Благодаря сегодняшней победе петербургский клуб сравнял счет в серии 2–2. Решающая пятая игра (серия длится до трех побед) пройдёт в Барселоне 5 мая.

Напомним, что по итогам регулярного сезона Евролиги «Зенит» занял восьмое место, а «Барселона» — первое.

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