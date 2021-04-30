Отца двух детей, напавшего на врача-педиатра в Петербурге, отправили под домашний арест

Невский районный суд отправил Борисова под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено выходить из дома, кроме прогулок в течение двух часов, общаться с лицами, обладающими информацией по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, использовать мобильную связь и Интернет. Против этой меры он возражал, просил избрать ему запрет определённых действий.



О «прививочном» боевике в детской поликлинике № 33 Невского района Петербурга ранее писала «Фонтанка». Борисов, будучи отцом двоих детей, не совладал с эмоциями, которые овладели им после того, как его супруга и восьмимесячная дочь вышли из кабинета 25-летнего врача-педиатра, отказавшего им в прививке препаратом «Пентаксим». На глазах у родителей и детей, ожидавших приёма в коридоре, он ворвался к медику и распустил руки.



Жертве нападения поставили диагноз «сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма». Заявление ушло в прокуратуру, а оттуда — в СК. Борисов стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье «Хулиганство». Свою проверку также проводит руководство медучреждения.

