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Отца двух детей, напавшего на врача-педиатра в Петербурге, отправили под домашний арест

В Петербурге избрали меру пресечения обвиняемому в хулиганстве Илье Борисову. Об этом 30 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. Горожанин накануне напал на врача-педиатра детской поликлиники № 33 Невского района.

Невский районный суд отправил Борисова под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено выходить из дома, кроме прогулок в течение двух часов, общаться с лицами, обладающими информацией по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, использовать мобильную связь и Интернет. Против этой меры он возражал, просил избрать ему запрет определённых действий.

О «прививочном» боевике в детской поликлинике № 33 Невского района Петербурга ранее писала «Фонтанка». Борисов, будучи отцом двоих детей, не совладал с эмоциями, которые овладели им после того, как его супруга и восьмимесячная дочь вышли из кабинета 25-летнего врача-педиатра, отказавшего им в прививке препаратом «Пентаксим». На глазах у родителей и детей, ожидавших приёма в коридоре, он ворвался к медику и распустил руки.

Жертве нападения поставили диагноз «сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма». Заявление ушло в прокуратуру, а оттуда — в СК. Борисов стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье «Хулиганство». Свою проверку также проводит руководство медучреждения.

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Комментарии (9)

Sadava
Пластиковым стаканчиком не кидал. Не опасен. Адвокатом у делающих космонавтику не был. Не опасен. Про корррупцию верхов не упоминал. Не опасен.
260927871
Пока, пару таких утырков не присадят ничего не изменится
Флуктуация
Бедный мужик. Запереть человека в квартире в 2мя детьми- это реально страшное наказание
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