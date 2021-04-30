Не сделал прививку — в нокаут. Петербургский педиатр оказался в больнице после дня здорового ребенка

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Доктор Бранченко 29 апреля начал прием пациентов как и обычно, в 8 утра. Начало дня здорового ребенка традиционно отдано на осмотр пациентов от года до трех лет. Около 9 в кабинет вошла женщина с восьмимесячной дочерью. Она настаивала, что ребенку нужно срочно сделать прививку «Пентаксимом».

«Пентаксим» — комбинированная вакцина для профилактики 5 наиболее опасных детских заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции.

Педиатр попросил прививочный сертификат и карту, но у женщины их при себе не оказалось. В ходе нервного разговора врач выяснил, что малышке не делали до этого ни БЦЖ, ни пробы Манту, не вакцинировали от гепатита В. Все эти прививки делают в первые месяцы жизни малыша. Он предложил женщине направление к иммунологу для осмотра и формирования индивидуального плана вакцинации. Однако совет педиатра мать малышки восприняла в штыки, заявив, что у нее в семье много врачей, и она лучше знает, что нужно ребенку. На доктора она обещала написать жалобу и вышла из кабинета, хлопнув дверью.



Бранченко продолжил прием, а через полчаса в его кабинет ворвался мужчина. За ним зашел заведующий педиатрическим отделением. Не обращая внимания на то, что на приеме была женщина с ребенком, визитер стал кричать. В процессе выяснилось, что он муж дамы, требовавшей прививку «Пентаксимом», офицер, и не собирается оставлять отказ педиатра без ответа. Перелом в словесной перепалке произошел, когда доктор встал из-за стола, чтобы показать мужчине документы, регламентирующие вакцинацию. По словам медика, его сначала схватили за шею, потом он получил кулаком в голову. Затем мужчина ударил его головой о раму окна, затем — о шкаф, а когда врач упал, принялся пинать ногами и бить руками по туловищу.

Очевидцы утверждают, что успокоил мужчину крик врача, что у него есть родственники-адвокаты, которые за него вступятся.

После этого визитер выскочил из кабинета. Нападение проходило не только на глазах женщины с ребенком, которые были на приеме, но через незакрытую дверь происходящее видели и слышали ожидающие в очереди родители с детьми. Пока на месте ждали полицию и скорую, несколько женщин сообщили персоналу поликлиники, что готовы стать свидетелями. Они написали объяснительные, в которых рассказывали не только об обстоятельствах нападения, но и о том, что оно сильно напугало всех ребятишек, в коридоре стоял плач.

Бранченко сначала увезли в травмпункт, а затем в Мариинскую больницу. Там ему поставили диагноз «сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», также врачи отметили гематомы и ушибы в области головы и туловища. Педиатра отправили на амбулаторное лечение, телефонограмма ушла в полицию.

Врач также написал заявление в прокуратуру. Оттуда его направили в следственный комитет, у которого на контроле все «медицинские истории». Ведомство, по данным «Фонтанки», возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

В поликлинике, руководство которой вечером 29 апреля давало показания в СК, также начали служебную проверку по факту произошедшего. Там сетуют не только на недопустимое поведение напавшего на педиатра, но и на то, что в нынешнее время, когда все врачи наперечёт, они лишились на время хорошего специалиста. Бранченко до инцидента проработал в поликлинике № 33 два года и был на хорошем счету. Жалоб на него не поступало.

Объясняться со следствием пришлось и нападавшему. 30-летний житель Невского района Илья еще пять лет назад проходил службу в Вооруженных силах РФ, служил в сухопутных войсках. Сейчас себя он идентифицирует как неработающий. С женой у них двое детей — двухлетний мальчик и восьмимесячная девочка. Днем 29 апреля его задержали и пока поместили в изолятор временного содержания. СК планирует выходить в суд с ходатайством об его аресте.



«Фонтанка» обратилась за комментариями к супруге мужчины, но на момент публикации таких не последовало.

Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»

