Замужем за мёртвым. В Петербурге будут судить мошенников, обманом завладевших пятью квартирами умерших горожан

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершило расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы, которые мошенническим путём завладели пятью квартирами умерших петербуржцев. Своими действиями они причинили городу ущерб на 24 миллиона рублей.



Как сообщили «Фонтанке» 30 апреля в петербургском главке, следствию удалось установить, что организаторами мошеннической схемы являются пятеро мужчин в возрасте от 40 до 65 лет. Они создали организованную группу, состоящую из двух функционально и территориально обособленных подгрупп, в состав которых входили 11 человек. Один из «филиалов» банды базировался в Республике Дагестан, а второй — в Петербурге. В Северо-Кавказском регионе оформлялись подложные свидетельства о заключении брака между умершим собственником квартиры и одним из участников группы. «Липовое» свидетельство участники петербургской подгруппы предъявляли нотариусу, на основании чего открывалось наследственное дело. В конечном итоге это приводило к получению права собственности на квартиру, которая фактически должна была перейти в собственность города. В полиции уточнили, что по такой схеме мошенники завладели пятью квартирами, расположенными в Кировском, Калининском, Приморском, Красногвардейском и Красносельском районах Петербурга. Общая стоимость объектов недвижимости составила порядка 24 миллионов рублей.



В настоящий момент десятерым подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Наложен арест на денежные средства, изъятые у одного из обвиняемых. Уголовное дело передано в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

