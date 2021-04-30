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Новый участок велодорожки в Невском районе Петербурга обустроят за 35 млн рублей

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» объявил второй конкурс на обустройство велодорожки на проспекте Большевиков. Она протянется на 3,6 км.

Как сообщает комтранс 30 апреля, речь идет об участке проспекта от улицы Дыбенко до улицы Народной, а также о части самой улицы Дыбенко от проспекта Большевиков до Ленинградской улицы. Начальная цена контракта составляет 35,1 миллиона рублей, работы надо закончить до 1 ноября текущего года.

Как уточняет Смольный, велодорожки будут обособлены от проезжей части. Ранее, напомним, был объявлен конкурс на участок проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко протяженностью 1,6 км. Общая протяженность веломаршрута «Проспект Большевиков» составит 5,2 км.

«Фонтанка» подробно рассказывала, как пандемия урезала адресную программу по сооружению велодорожек и парковок в Петербурге. Изначально в 2020 году предполагалось настроить велодорожек на 189,8 миллиона рублей, однако осталось 57,7 миллиона. О планах Центра управления парковками рассказывал в интервью «Фонтанке» руководитель учреждения Дмитрий Ваньчков. При этом сам центр поменял куратора, его передали комтрансу от комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Вскоре после этого Ваньчков перешел на должность замглавы комитета по транспорту.

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Комментарии (9)

Pupin
Что там собираются сделать на 35 млн.? Дорожку с подогревом и асфальтодискотекой? Журналистов это совсем не интересует, почему-то.
265898878
объясните смысл велодорожки! велодорожка НЕОТЛИЧИМА от тротуара ! согласно ПДД и на велодорожке и на тротуаре всегда прав пешеход. объясните смысл велодорожки!
265832380
Лучше бы нормальный тротуар сделали от Тельмана до Новосёлов. Тридцать лет здесь живу, а идти приходится дворами, либо по грязи шлёпать.
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