Новый участок велодорожки в Невском районе Петербурга обустроят за 35 млн рублей

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» объявил второй конкурс на обустройство велодорожки на проспекте Большевиков. Она протянется на 3,6 км.

Как сообщает комтранс 30 апреля, речь идет об участке проспекта от улицы Дыбенко до улицы Народной, а также о части самой улицы Дыбенко от проспекта Большевиков до Ленинградской улицы. Начальная цена контракта составляет 35,1 миллиона рублей, работы надо закончить до 1 ноября текущего года.

Как уточняет Смольный, велодорожки будут обособлены от проезжей части. Ранее, напомним, был объявлен конкурс на участок проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко протяженностью 1,6 км. Общая протяженность веломаршрута «Проспект Большевиков» составит 5,2 км.