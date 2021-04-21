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В Петербурге обустроят велодорожку на проспекте Большевиков за 15 млн рублей

Городской центр управления парковками ищет подрядчика на размещение велосипедных дорожек вдоль проспекта Большевиков. За два участка готовы заплатить 15,2 млн рублей.

Документация опубликована накануне. Согласно ней речь идет о двух участках: ул. Коллонтай — ул. Антонова-Овсеенко и ул. Антонова-Овсеенко — ул. Дыбенко. Закончить надо к ноябрю.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как пандемия урезала адресную программу по сооружению велодорожек и парковок в Петербурге. Изначально в 2020 году предполагалось настроить велодорожек на 189,8 млн рублей, однако осталось 57,7 млн. О планах Центра управления парковками рассказывал в интервью «Фонтанке» руководитель учреждения Дмитрий Ваньчков. При этом сам центр меняет куратора, его передают комтрансу от комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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Комментарии (6)

Аркадий Лубенцов
Народ, какая краска? там же написано, что велодорожка будет. это как на Луначарского, вообще отдельно от автодороги
261911141
Велодорожка... Вы фонари сделайте вдоль проспекта Большевиков и урны поставьте!
DrDick
Я правильно понимаю, что за 15млн проведут краской черту вдоль поребрика, типа велополоса, и отчитаются о проделанной работе?
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