В Петербурге обустроят велодорожку на проспекте Большевиков за 15 млн рублей

Городской центр управления парковками ищет подрядчика на размещение велосипедных дорожек вдоль проспекта Большевиков. За два участка готовы заплатить 15,2 млн рублей.



Документация опубликована накануне. Согласно ней речь идет о двух участках: ул. Коллонтай — ул. Антонова-Овсеенко и ул. Антонова-Овсеенко — ул. Дыбенко. Закончить надо к ноябрю.



Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как пандемия урезала адресную программу по сооружению велодорожек и парковок в Петербурге. Изначально в 2020 году предполагалось настроить велодорожек на 189,8 млн рублей, однако осталось 57,7 млн. О планах Центра управления парковками рассказывал в интервью «Фонтанке» руководитель учреждения Дмитрий Ваньчков. При этом сам центр меняет куратора, его передают комтрансу от комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

