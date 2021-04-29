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Петербуржцам обещают 11 тысяч бесплатных билетов на майские экскурсии

«Гостеприимный Петербург» насытит внезапные выходные культурным досугом

Комитет по развитию туризма 29 апреля сообщил о возможности для гостей и жителей города воспользоваться бесплатными билетами на экскурсии в рамках социальной акции «Гостеприимный Петербург».

В акции принимают участие свыше 100 организаций из сферы туризма, воспользоваться их предложениями можно с 1 по 7 мая, билеты распределяют на сайте, их выкладывают партиями, ближайшая станет доступна 30 апреля.

Среди возможностей — обзорные экскурсии в Музей оптики, Музей мостов, Музей истории Санкт-Петербурга XX-XXI веков, Музей маячной службы, Музей кукол, Музей-квартиру Зощенко, на выставку в Росфото и на другие площадки. Кроме того, экскурсии предлагаются пешеходные, по рекам и каналам и на автобусах.

Помимо привычных культурно-досуговых мероприятий есть и небанальные предложения, например полет в аэротрубе, бесплатный прокат велосипедов, серфинг на искусственной волне или знакомство с гольфом.

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Комментарии (1)

Noisymouse
Откликнитесь, о везучий человек, которому удалось хоть раз в рамках "Открытого Петербурга" вот просто так, " с улицы", зарегистрироваться на какую-нибудь путную бесплатную экскурсию. Да хоть на какую-то... Мне - ни разу. Пыталась-пыталась и плюнула - всегда "регистрация закончена". И сейчас - то же самое. Обещать-то обещают, только вот какой смысл давать такую рекламу, если везде один ответ - "Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события".
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