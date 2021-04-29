Петербуржцам обещают 11 тысяч бесплатных билетов на майские экскурсии

Комитет по развитию туризма 29 апреля сообщил о возможности для гостей и жителей города воспользоваться бесплатными билетами на экскурсии в рамках социальной акции «Гостеприимный Петербург».



В акции принимают участие свыше 100 организаций из сферы туризма, воспользоваться их предложениями можно с 1 по 7 мая, билеты распределяют на сайте, их выкладывают партиями, ближайшая станет доступна 30 апреля.



Среди возможностей — обзорные экскурсии в Музей оптики, Музей мостов, Музей истории Санкт-Петербурга XX-XXI веков, Музей маячной службы, Музей кукол, Музей-квартиру Зощенко, на выставку в Росфото и на другие площадки. Кроме того, экскурсии предлагаются пешеходные, по рекам и каналам и на автобусах.

