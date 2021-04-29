Суточная заболеваемость коронавирусом в России подскочила более чем на 1000 случаев

За прошедшие сутки в России выявили еще 9 284 случаев коронавируса. Еще вчера их было 7 848. Больше всего новых заболевших в Москве — 3215 (вчера их было 1840).



Петербург по суточной заболеваемости удерживает второе место с 716 новыми случаями (вчера 723). В Северной столице за 24 часа тест на COVID-19 сделали почти 23 тысячи человек. С начала пандемии в городе заболели 415 015 горожан.

В России выявили уже 4 796 557 случаев коронавируса. Летальных исходов по стране зафиксировали 109 731, из которых 13 181 приходится на Петербург. За сутки коронавирус в России лишил жизни 364 человек (27 в Петербурге).