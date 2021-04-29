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Суточная заболеваемость коронавирусом в России подскочила более чем на 1000 случаев

За прошедшие сутки в России выявили более 9 тысяч заболевших коронавирусом

Заболеваемость COVID-19 выросла по России, а в Петербурге, наоборот, немного снизилась

За прошедшие сутки в России выявили еще 9 284 случаев коронавируса. Еще вчера их было 7 848. Больше всего новых заболевших в Москве — 3215 (вчера их было 1840).

Петербург по суточной заболеваемости удерживает второе место с 716 новыми случаями (вчера 723). В Северной столице за 24 часа тест на COVID-19 сделали почти 23 тысячи человек. С начала пандемии в городе заболели 415 015 горожан.

В России выявили уже 4 796 557 случаев коронавируса. Летальных исходов по стране зафиксировали 109 731, из которых 13 181 приходится на Петербург. За сутки коронавирус в России лишил жизни 364 человек (27 в Петербурге).

В мире уже почти 150 миллионов случаев. Лидером по числу заболевших остаются США почти с 32,2 миллиона. В тройку по этому показателю входят также Индия и Бразилия.

Накануне издание Bloomberg сообщило, что неофициальная статистика показывает третью волну коронавируса в РФ. Российские власти опровергли как наличие секретных сведений по COVID-19, так и старт третьей волны. Меж тем еще в марте замглавы Минздрава России Татьяна Семенова увидела в показателях распространения COVID-19 возможноcть роста заболеваемости. Федеральное медико-биологическое агентство также предупреждало о возможности нового всплеска COVID-19 в РФ. Губернатор Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, заявил, что главная задача — предотвратить третью волну.

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Комментарии (4)

rastaman
В ответ на публикацию Блумберга))
bluxer
Я эти сводки читаю, как курс биткойна. Скачет туда-сюда и смысла столько же.
xepnuminu
масква не Россия. хватит нагнетать уже.
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