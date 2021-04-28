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В Петербурге за неделю на 4% выросла регистрация новых случаев COVID-19

Рост суточной госпитализации с коронавирусом в Петербурге за неделю остался практически на прежнем уровне

Регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях Петербурга по сравнению с прошлой средой, 21 апреля, выросла на 3,94 %. Также отмечается незначительный рост суточной госпитализации (на 1,34 %) в сравнении с аналогичным днём прошлой недели.

В целом, как сообщается в ежедневной информационной справке межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса 28 апреля, число активно больных COVID-19 в Петербурге за прошедшие семь дней снизилось на 2,13 %.

В Смольном также уточнили, для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями в медучреждениях города развернуты 5 248 коек. Из них свободно — 1 079, что составляет 20,6 % от общего коечного фонда.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27 %. На ИВЛ находятся 165 пациентов.

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