В Петербурге за неделю на 4% выросла регистрация новых случаев COVID-19

В целом, как сообщается в ежедневной информационной справке межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса 28 апреля, число активно больных COVID-19 в Петербурге за прошедшие семь дней снизилось на 2,13 %.



В Смольном также уточнили, для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями в медучреждениях города развернуты 5 248 коек. Из них свободно — 1 079, что составляет 20,6 % от общего коечного фонда.



Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27 %. На ИВЛ находятся 165 пациентов.

