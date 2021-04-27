Поджигатель автомобиля на Кустодиева проведет в колонии 5 лет. За «Додж» ему накинули 2 года

Суд в Петербурге отправил в колонию поджигателя автомобиля в Выборгском районе города. По совокупности двух приговоров мужчина получил больше пяти лет лишения свободы.



Пожар произошел летом 2020 года. Как сообщает 27 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, между 12 часами 16 июля и 2:40 17 июля подсудимый умышленно поджег автомобиль Dodge Caliber 2008 года, который был припаркован у дома 12, корпус 1, по улице Кустодиева. Мужчина облил имевшейся при нём легковоспламеняющейся жидкостью лобовое стекло, пространство между ним и капотом, капот и левое колесо «Доджа», после чего поджег машину и скрылся.