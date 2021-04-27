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Поджигатель автомобиля на Кустодиева проведет в колонии 5 лет. За «Додж» ему накинули 2 года

Суд вынес приговор поджигателю автомобиля Dodge Caliber в Петербурге

Суд в Петербурге отправил в колонию поджигателя автомобиля в Выборгском районе города. По совокупности двух приговоров мужчина получил больше пяти лет лишения свободы.

Пожар произошел летом 2020 года. Как сообщает 27 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, между 12 часами 16 июля и 2:40 17 июля подсудимый умышленно поджег автомобиль Dodge Caliber 2008 года, который был припаркован у дома 12, корпус 1, по улице Кустодиева. Мужчина облил имевшейся при нём легковоспламеняющейся жидкостью лобовое стекло, пространство между ним и капотом, капот и левое колесо «Доджа», после чего поджег машину и скрылся.

Ущерб, причиненный подсудимым владельцу автомобиля, составил 221 415 рублей. Кроме того, он подверг опасности припаркованные рядом машины и жителей близлежащих домов.

Выборгский районный суд Петербурга признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога) и приговорил к 2 годам лишения свободы. По совокупности с приговором Красногвардейского районного суда Петербурга, вынесенным в декабре 2018 года, срок составил 5 лет 1 месяц в исправительной колонии общего режима.

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