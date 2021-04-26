Велодорожка на проспекте Юрия Гагарина «прошлась» по газонам и сирени. С подрядчика взыскали 700 тысяч

Как сообщила 26 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Петроградский районный суд вынес решение по иску природоохранного прокурора о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде. Перед этим прошла проверка в связи с сооружением велодорожки по пр. Юрия Гагарина на участке от Московского шоссе до ул. Ленсовета.

Четыре куста сирени и 900 квадратных метро газона обошлись петербургской компании «Геоизол» в 732 тысячи рублей. Она так неосторожно прокладывала велодорожку в Московском районе.

«Установлено, что при выполнении указанных работ допущено повреждение зеленых насаждений за границами зоны производства работ, а именно уничтожены следующие зеленые насаждения: газон на площади 880 кв. м и кусты сирени в количестве 4 штук, — говорится в сообщении. — Суд взыскал с ООО «Геоизол» в доход бюджета Санкт-Петербурга в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде — зеленым насаждениям Санкт-Петербурга, денежные средства в размере 732 000 рублей».

«Фонтанка» писала, что крупная компания «Геоизол» в 2019 году занялась строительством велодорожек по контрактам с Центром управления парковками. В том числе — в Московском районе.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как пандемия урезала адресную программу по сооружению велодорожек и парковок в Петербурге. Изначально в 2020 году предполагалось настроить велодорожек на 189,8 миллиона рублей, однако осталось 57,7 миллиона. О планах Центра управления парковками рассказывал в интервью «Фонтанке» руководитель учреждения Дмитрий Ваньчков.