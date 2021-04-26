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Улицы Петербурга под дождем моют почти 800 машин. За выходные на дороги вылили более 500 литров шампуня

Коммунальщики отмывают улицы Петербурга водой и шампунем

За минувшие выходные, 24 и 25 апреля, для мытья дорог и тротуаров в Петербурге дорожные предприятия использовали почти 19,5 тысячи кубометров воды и 528 литров специального шампуня. С улиц собрали и вывезли 346 кубометров мусора и более 970 тонн смёта.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, в понедельник, 26 апреля, петербургские улицы убирают 755 машин и 1 205 дворников. Еще 266 машин и 910 специалистов садово-парковых предприятий приводят в порядок территории зеленых насаждений.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
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В Петербурге сохраняется пасмурная и дождливая погода, и нередко жители города задаются вопросом о целесообразности мытья дорог в дождь, но именно он как нельзя лучше помогает справляться с загрязнениями на улицах, отмечают в комитете. «Процесс напоминает мытье посуды или стирку: дорожное полотно, в поры которого въедается грязь и пыль, «замачивается» в дождевой воде, и после этого специализированной технике намного проще справиться с чисткой дорог», — поясняют в ведомстве.

Звонки по вопросам уборки дорог круглосуточно принимает дежурная служба комитета по телефону 314–60–13. За работой уборочной техники можно следить онлайн.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

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