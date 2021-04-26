За минувшие выходные, 24 и 25 апреля, для мытья дорог и тротуаров в Петербурге дорожные предприятия использовали почти 19,5 тысячи кубометров воды и 528 литров специального шампуня. С улиц собрали и вывезли 346 кубометров мусора и более 970 тонн смёта.



Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, в понедельник, 26 апреля, петербургские улицы убирают 755 машин и 1 205 дворников. Еще 266 машин и 910 специалистов садово-парковых предприятий приводят в порядок территории зеленых насаждений.