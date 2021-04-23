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Тюленёнок выбрался на берег в Петербурге и попал в добрые руки

Нового тюленя спасли сотрудники петербургского Фонда друзей балтийской нерпы

В Центр сохранения морских млекопитающих в Петербурге прибыл новый пациент.

Детёныша тюленя поймали сами сотрудники центра вечером 22 апреля на пляже «Ласковый» в Солнечном (Курортный район). Видеозаписи «операции» центр публикует в своих соцсетях.

Тюленёнок передвигается довольно медленно, поскольку он обессилен и истощён, поясняют зоологи центра.

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Малыши нередко выбираются на берег, когда замерзают в холодной воде, особенно если они с недобором веса. Так они могут простудиться и ослабнуть, а на берегу становятся лёгкой добычей для птиц и собак. Этому тюленю повезло.

Фото: Елена Андриевская / Спасение тюленей 699–23–99

В этом году спасательный сезон у Фонда друзей балтийской нерпы начался «по расписанию», в отличие от прошлого года, поскольку зима выдалась более благоприятной. Первый пациент этой весны прибыл в ночь на 1 апреля.

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