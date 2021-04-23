В Центр сохранения морских млекопитающих в Петербурге прибыл новый пациент.
Детёныша тюленя поймали сами сотрудники центра вечером 22 апреля на пляже «Ласковый» в Солнечном (Курортный район). Видеозаписи «операции» центр публикует в своих соцсетях.
Тюленёнок передвигается довольно медленно, поскольку он обессилен и истощён, поясняют зоологи центра.
Малыши нередко выбираются на берег, когда замерзают в холодной воде, особенно если они с недобором веса. Так они могут простудиться и ослабнуть, а на берегу становятся лёгкой добычей для птиц и собак. Этому тюленю повезло.