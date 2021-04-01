ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и основатели Фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская настоятельно просят жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в случае обнаружения нерпы или тюленя срочно звонить по телефону горячей линии Фонда друзей балтийской нерпы по телефону: 8 (812) 699–23–99. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному, не приближайтесь к нему и постарайтесь не обнаруживать своего присутствия. По возможности дождитесь приезда специалистов.



ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Эта поддержка стала продолжением многолетней работы, которую предприятие проводит по защите Балтики. В сентябре 2014 года на территории сооружений Водоканала в Репино был открыт не имеющий аналогов в России Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. С 2013 года спасены и возвращены в дикую природу 78 нерп и тюленей.

