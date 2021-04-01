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Работники порта нашли первого пациента для центра спасения тюленей. Малыш сильно истощён

Петербургский Фонд друзей балтийской нерпы спасает первого пациента 2021 года

В Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, работающий на территории Водоканала в Репино, в ночь на 1 апреля поступил первый в этом году пациент.

Как сообщает пресс-служба Водоканала, вечером 31 марта на горячую линию центра (699–23–99) обратились сотрудники порта Усть-Луга. Они заметили детёныша тюленя на берегу Финского залива. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы сразу выехали туда. Малыша осмотрел директор и ветеринарный врач фонда Вячеслав Алексеев. Оказалось, что это самец серого тюленя в возрасте 3,5–4 недель. Он сильно истощён: вместо положенных 35 килограммов он весит всего 15.

Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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Тюленя доставили в Репино и поместили в индивидуальный карантинный бокс. Здесь он будет проходить лечение под пристальным присмотром специалистов. Когда он достаточно окрепнет, его выпустят на волю.

Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Зима 2020–2021 года выдалась более благоприятной для морских млекопитающих, чем в прошлом году, когда первый пациент в центр поступил 6 февраля (балтийская нерпа всего трёх дней от роду), а всего их было более двадцати. В этом сезоне холода позволили образоваться плотному льду, и большая часть животных успела выкормить потомство. Тем не менее весной в окрестностях Петербурга высока вероятность найти нерпят и тюленят, нуждающихся в помощи человека.

Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и основатели Фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская настоятельно просят жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в случае обнаружения нерпы или тюленя срочно звонить по телефону горячей линии Фонда друзей балтийской нерпы по телефону: 8 (812) 699–23–99. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному, не приближайтесь к нему и постарайтесь не обнаруживать своего присутствия. По возможности дождитесь приезда специалистов.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Эта поддержка стала продолжением многолетней работы, которую предприятие проводит по защите Балтики. В сентябре 2014 года на территории сооружений Водоканала в Репино был открыт не имеющий аналогов в России Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. С 2013 года спасены и возвращены в дикую природу 78 нерп и тюленей.

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