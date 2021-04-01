Как сообщает пресс-служба Водоканала, вечером 31 марта на горячую линию центра (699–23–99) обратились сотрудники порта Усть-Луга. Они заметили детёныша тюленя на берегу Финского залива. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы сразу выехали туда. Малыша осмотрел директор и ветеринарный врач фонда Вячеслав Алексеев. Оказалось, что это самец серого тюленя в возрасте 3,5–4 недель. Он сильно истощён: вместо положенных 35 килограммов он весит всего 15.
Тюленя доставили в Репино и поместили в индивидуальный карантинный бокс. Здесь он будет проходить лечение под пристальным присмотром специалистов. Когда он достаточно окрепнет, его выпустят на волю.
Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Зима 2020–2021 года выдалась более благоприятной для морских млекопитающих, чем в прошлом году, когда первый пациент в центр поступил 6 февраля (балтийская нерпа всего трёх дней от роду), а всего их было более двадцати. В этом сезоне холода позволили образоваться плотному льду, и большая часть животных успела выкормить потомство. Тем не менее весной в окрестностях Петербурга высока вероятность найти нерпят и тюленят, нуждающихся в помощи человека.