Маленькая балтийская нерпа из Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино получила свою первую рыбку. О состоянии животного рассказывает 27 февраля Водоканал Санкт-Петербурга в своём паблике «ВКонтакте».



Это первый пациент Центра нынешней зимой, он поступил 6 февраля в трёхдневном возрасте. Сначала его выкармливали только питательной смесью, которую вводили в желудок несколько раз в сутки. Теперь начался новый этап: животное может питаться небольшими рыбёшками — салакой и ряпушкой. Кроме того, нерпу начинают приучать к купанию в холодной воде, но пока она замерзает уже через 2–3 минуты.

Малышку назвали Ксенией, рассказала «Фонтанке» научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская. Ксения попала в Центр после шторма, когда лёд сбило в Невскую губу. Возможно, именно непогода разлучила детёныша с матерью. Маленькая нерпа оказалась на льду в районе яхт-клуба в Стрельне и, завидев издали человека, приползла прямо к его ногам. Зоологи фонда, приехав на место, осмотрели животное: колкий лёд ободрал ласты, а свежая и крепкая пуповина указывала на то, что роды прошли совсем недавно. Сейчас Ксения чувствует себя хорошо. Теперь её нужно научить самостоятельно питаться из воды, чтобы она не ассоциировала кормление рыбой с человеком. Когда нерпулька подрастёт и будет весить около 23 килограммов (примерно до такого размера самки выкармливают детёнышей), её планируют выпустить в Финский залив.