Деньги одиночкам: кто получит пособие на детей от 8 до 16 лет, которое пообещал Путин

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал ряд новых мер поддержки для семей с детьми, а также ежемесячные выплаты для будущих мам. Еще запланированы разовая выплата для родителей школьников и ежемесячное пособие одиноким родителям. В нём-то сейчас и будем разбираться.
Сколько?
Размер пособия в каждом регионе будет свой, он составит половину местного прожиточного минимума ребенка. В среднем по стране это порядка
Кто получит деньги?
Пособие будет назначаться родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет в одиночку, если среднедушевой доход семьи составляет меньше прожиточного минимума на человека. Размер прожиточного минимума в 2021 году, по данным Росстата, —
Почему именно от 8 до 16?
Потому что, когда дети идут в школу, расход семейного бюджета объективно становится больше. По крайней мере, Путин так объяснил.
Как доказать, что родитель один?
В Минтруда объяснили, что на выплату имеют право родители детей, второй родитель которых погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги смогут получать родители, в пользу которых суд назначил алименты от второго родителя.
Как оформить выплату?
Нужно будет подать заявление на портале госуслуг. О дополнительных документах пока ничего не сообщается.
Когда писать заявление?
Пока непонятно. Минтруд пообещал подготовить все необходимые документы «в короткие сроки». После этого будет открыта возможность подачи заявлений. Следите за новостями: как только нормативные акты подготовят, мы вам сообщим.
А отец может оформить выплату?
Да. Не важно, какого пола родитель. Если семья соответствует вышеперечисленным критериям, пособие назначат.