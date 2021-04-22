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Деньги одиночкам: кто получит пособие на детей от 8 до 16 лет, которое пообещал Путин

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Деньги одиночкам: кто получит пособие на детей от 8 до 16 лет, которое пообещал Путин

Сумма выплаты будет зависеть от региона

Когда подавать документы на выплату&nbsp;— пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документы
Когда подавать документы на выплату — пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документыФото: Павел Мирошкин / V1.RU
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Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал ряд новых мер поддержки для семей с детьми, а также ежемесячные выплаты для будущих мам. Еще запланированы разовая выплата для родителей школьников и ежемесячное пособие одиноким родителям. В нём-то сейчас и будем разбираться.

Когда подавать документы на выплату&nbsp;— пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документы
Когда подавать документы на выплату — пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документыФото: Павел Мирошкин / V1.RU
1

Сколько?

Размер пособия в каждом регионе будет свой, он составит половину местного прожиточного минимума ребенка. В среднем по стране это порядка 5650 рублей.

Когда подавать документы на выплату&nbsp;— пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документы
Когда подавать документы на выплату — пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документыФото: Павел Мирошкин / V1.RU
2

Кто получит деньги?

Пособие будет назначаться родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет в одиночку, если среднедушевой доход семьи составляет меньше прожиточного минимума на человека. Размер прожиточного минимума в 2021 году, по данным Росстата, — 11 653 рубля.

Когда подавать документы на выплату&nbsp;— пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документы
Когда подавать документы на выплату — пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документыФото: Павел Мирошкин / V1.RU
3

Почему именно от 8 до 16?

Потому что, когда дети идут в школу, расход семейного бюджета объективно становится больше. По крайней мере, Путин так объяснил.

Когда подавать документы на выплату&nbsp;— пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документы
Когда подавать документы на выплату — пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документыФото: Павел Мирошкин / V1.RU
4

Как доказать, что родитель один?

В Минтруда объяснили, что на выплату имеют право родители детей, второй родитель которых погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги смогут получать родители, в пользу которых суд назначил алименты от второго родителя.

Когда подавать документы на выплату&nbsp;— пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документы
Когда подавать документы на выплату — пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документыФото: Павел Мирошкин / V1.RU
5

Как оформить выплату?

Нужно будет подать заявление на портале госуслуг. О дополнительных документах пока ничего не сообщается.

Когда подавать документы на выплату&nbsp;— пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документы
Когда подавать документы на выплату — пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документыФото: Павел Мирошкин / V1.RU
6

Когда писать заявление?

Пока непонятно. Минтруд пообещал подготовить все необходимые документы «в короткие сроки». После этого будет открыта возможность подачи заявлений. Следите за новостями: как только нормативные акты подготовят, мы вам сообщим.

Когда подавать документы на выплату&nbsp;— пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документы
Когда подавать документы на выплату — пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документыФото: Павел Мирошкин / V1.RU
7

А отец может оформить выплату?

Да. Не важно, какого пола родитель. Если семья соответствует вышеперечисленным критериям, пособие назначат.

Когда подавать документы на выплату&nbsp;— пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документы
Когда подавать документы на выплату — пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документыФото: Павел Мирошкин / V1.RU
8

Что еще почитать о деньгах от государства?

Когда подавать документы на выплату&nbsp;— пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документы
Когда подавать документы на выплату — пока неясно, но Минтруд пообещал быстро подготовить документыФото: Павел Мирошкин / V1.RU

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