корреспондент 47news Виктор Смирнов Поделиться Поделиться







— Журналист, будь другом, посмотри в «Телеграме», собираются они заканчивать? — обратился ко мне один из спецполка полицейского главка в начале одиннадцатого часа вечера 21 апреля. Дело было у Гостиного двора.

Угадал. Несколькими минутами ранее организаторы акции объявили о завершении. Пользоваться айфоном мешала накладка на кулак. От неё защита предплечья, чешуя на плече, бронежилет, шлем и ноги, до колена прикрытые пластиком. Я же сам напросился — посмотреть на мир из-под забрала. Можно сказать, забрала режима.



Начну с претензии: форму не выдали, камуфляж пришлось доставать самому. Как пошутил один из полицейских, получился род войск «лесник».



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За час до этого галерею Гостинки зачистили. Вот так это выглядело из-за спин полиции.

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А пятью часами ранее в автобусе на Дворцовой сотрудники на разные лады читали в том же «Телеграме».

— Представляешь, они пишут, что мы телефоны не имеем права забирать! Нет, ты прикинь? Не и-ме-ем права. С ума посходили.

Тем временем напротив «стекляшки», где информация для туристов, командиры подразделений замкнули каре вокруг замначальника полиции. Как ладонью обернули. С неба морось.

Шлем-то тёплый, мерзли пальцы.

— Ха. Мы уже три дня здесь, а сегодня с утра. Вот на кой черт им это надо? — спросил чуть позже один из полицейских.

— А если бы, например, его на Бута обменяли, вы бы обрадовались? — спросил я.

— О, а это идея! — отреагировал собеседник и пошёл думать.

Большая Морская на Невский ощетинилась забором. За ним — спины полицейских, за спинами — арка Главного штаба. Смотрю поверх шлемов: пешеходы струятся как ни в чём не бывало. Только по центру перформанс — стоит неподвижно девушка с пятым размером и белоснежным букетом. Чёрт, как же у неё руки голые не мерзнут.



Потянуло теплом из шавермы. Зашёл, взял кофе, а продавщица как-то грустно посмотрела. Тут повеяло задором — вошли молодые-спортивные в гражданском. Походка вразвалочку, аппетит хороший: «Пять на тарелке, одну в лаваше». Это бойцы «Грома». Объяснил один из знакомых сотрудников:

— Мы когда подбегаем, заводилы замолкают. А эти в толпе выхватывают.

Погрелся, и хватит, вышел. Это не мне сказали, это я сам себе сказал. Вдруг подходит командир в интеллигентных таких очочках.

— Представляешь, подходят две барышни из главка. Мы, говорят, проверяющие. Покажите удостоверение и свисток. Свисток, блин. Совсем ошалели.

А сбоку сотрудник в телефон о важном и на повышенных. Видимо, жене: «Да погоди ты со своим «батон купить»! Я в городе, буду поздно. Как вернёмся на базу, позвоню... У тебя-то хоть все нормально?»

Прошёлся, слышу ржут, обсуждают новую маску одного из полицейских, с прорезью для глаз и рта. «Да ты просто красавчик. Все бабы твои теперь», — подначивают шутники коллегу. Один вдруг покосился на мои кроссовки: «Афганский вариант, братан?» Стало как-то неуютно, большинство-то не в курсе, что среди них ряженый. Но вариант надевать берцы еще хуже, к вечеру ноги будут в мясо.



Вот время к семи, час «Х» и автобус, а из него бойцы горохом посыпали. Интеллигент преобразился — рычит-командует: «Шевелись! Ты как щит ставишь, дубина? Наоборот надо». Ни фига не либерально. Щиты, кстати, в автобусах лежат там, где туристы чемоданы оставляют. Перчаток на полицейских нет, за алюминий голыми руками. Странно это.



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Выбегаем трусцой из-за ограждения на тротуар в сторону Дворцовой. Там забито пешеходами. Забавное ощущение — десятки смартфонов тебя в лоб снимают, как в зоопарке, только наоборот. А я и сам раньше так снимал.

Встали в оцепление, мимо плотно на митинг идут в сторону парка у Адмиралтейства. Какие попадаются сладкие лица, просто пупсики. И кислые есть, и рафинированные. Ей-богу, гастрономические мысли какие-то. Но ядовитый все же у нас народец, я вам скажу. Раз в минуту в лицо примерно такой речитатив с вариациями:

— Убийцы... козлы... гады... прихвостни... коррупция... как не стыдно?

Были, правда, и въедливо-приветливые бабушки: «Вот ты скажи, зачем ты тут?» Не хватало обращения «милок». И в глаза так душевно заглядывают.



— А ему дома не сидится, специально из отпуска вышел, — шутит один из сотрудников.

Всё-таки реальности параллельны. Вот оцепление, вражда, манифестанты. А вот притормозил «Мерседес» миллионов за десять. Из него барышня миллионов за двадцать робко так спрашивает меня: «А это всё по какому поводу?» Вне повестки барышня точно. Кстати, то же ощущение, когда топаешь в шеренге и на тебя жующие лица из дорогих ресторанов пялятся. Минестроне остывает.

Вдруг так густо пахнуло под забрало вчерашним перегаром. Это рядом два командированных пристроились, глазеют. Один другому: «Погуляли, называется. Че-то мне стремно уже. Пойдем в гостиницу, накатим?»

Притормозил ржавый фургончик, а там три джигита на переднем сиденье с вопросом: «Дружище, что творится вообще?» М-да, чувствуют пульс города.

Команда, передислоцируемся. Я-то думал, на автобусе. Ага, щас. Трусцой до Грибоедова за Казанским. Казалось-то весельем, шлем 1,3 кг и броня примерно пять. Но к вечеру в поясницу как раскалённый лом воткнули. Из ощущений тонкого порядка — перемещения в строю вселяют уверенность, сзади топот и полязгивание, впереди спины-спины. Но люди вокруг смотрят как-то странно.



Мойка перекрыта техникой, на авансцене забор и копы. Группки докатившихся просят пропустить. Потом устают и просто смотрят на полицейских, а те на них. Только мечется растерянный-растерянный курьер, у него же оплата от заказов. К слову, постоянно подходили люди, спрашивали, как и куда пройти, что закрыто. Им не отказывали, другое дело, что сотрудникам самим порой было это неизвестно.



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Дали автобус, но микро. Пятнадцать человек в полной выкладке в салоне — это сильно. «Трамбуемся-трамбуемся». «Как в дагестанской маршрутке, да, брат?» — шутит один из скрючившихся бойцов. Погнали на угол Грибоедова и Невского. Там они зачистили мост. Ну как зачистили. Всё больше уговорами: «Сюда идёт толпа из двух тысяч человек, вы хотите с ними?» Незаметные сотрудники Центра «Э» на мягких подошвах показывают фото активистов на смартфонах и откатывают обратно в толпу. Заводил вытаскивают-оформляют. Всё своим чередом. А мимо проплыл прогулочный кораблик с конкурсами и песнями.



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Следующая остановка — «Гостиный двор». Площадку перед ним как драили днём с мылом, так и продолжили. В галереях движение. Зачищены галереи, оттеснены граждане. Барышни с тортом голосят: «Мы на день рождения!» Пропустили их. Через час утихло вроде, вдруг из сумрака выныривают дама с мужчиной — туристы, по-русски не бельмеса, и к нашим полицейским. Мол, куда идти, куда деваться. Указали.



Парни из спецполка в кружочек встали, разговоры разговаривают. Говорю им, у ТЮЗа-то ваши задерживать начали.

— Ну, значит, скоро закончится. Журналист, напиши, что иногда до последнего уговариваем не бузить. Пусть не думают, что нам это нравится. Хотя почтения к этим фрилансерам, прости господи, нет. Просто работа. Выходишь даже с хорошим настроением, и начинается. Вот ты статьи пишешь, тебя же козлом не называют?

— Как получится, — успокоил я.

В целом самый лаконичный анализ дня выдал водитель грузовика коммунальных служб, что перекрыл Садовую.

— Служивый, а когда закончится вот это всё?

— Скоро, — сказал я в ответ.

— Тьфу ты! Весь день ни посс…ть, ни пожрать, что за жизнь.

Смотрел с другой стороны Виктор Смирнов, 47news

Просто для справки: не надевайте вторые носки после того, как облачились в защиту. Адская эквилибристика. И ещё: забрало не запотевает от слова «совсем».

