Смольный выяснил, какие городские парковки у петербуржцев любимые

Наибольшей популярностью у водителей в Петербурге пользуются автостоянки на севере города. Городской центр управления парковками проанализировал загруженность петербургских стоянок за первый квартал 2021 года.



Как сообщает 22 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, самая большая среднесуточная загрузка среди городских парковок оказалась у автоматизированной стоянки у дома 33, корпус 1, по улице Оптиков в Приморском районе. По итогам квартала этот показатель у самой «северной» из городских автостоянок оказался равен 87 % . Парковка, рассчитанная на 45 машино-мест, расположена в густонаселенном районе между Туристской и Яхтенной улицами, и местные жители оставляют там машины на ночь.