FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +8
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Смольный выяснил, какие городские парковки у петербуржцев любимые

Городской центр управления парковками назвал популярные стоянки в Петербурге

Наибольшей популярностью у водителей в Петербурге пользуются автостоянки на севере города. Городской центр управления парковками проанализировал загруженность петербургских стоянок за первый квартал 2021 года.

Как сообщает 22 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, самая большая среднесуточная загрузка среди городских парковок оказалась у автоматизированной стоянки у дома 33, корпус 1, по улице Оптиков в Приморском районе. По итогам квартала этот показатель у самой «северной» из городских автостоянок оказался равен 87 %. Парковка, рассчитанная на 45 машино-мест, расположена в густонаселенном районе между Туристской и Яхтенной улицами, и местные жители оставляют там машины на ночь.

Среди перехватывающих парковок самой популярной у автомобилистов стала автоматизированная стоянка около дома 30, корпус 1, по проспекту Просвещения в Выборгском районе. Средняя дневная загруженность её в январе — марте составила 86 %. Парковка расположена в 400 метрах от станции метро «Проспект Просвещения» и рассчитана на 43 парковочных места. Бесплатно ей можно воспользоваться, если поставить машину с 6:01 до 20:00, совершить поездку на общественном транспорте, оплатив её с помощью «Подорожника», и выехать со стоянки до 23:59 текущих суток.

На городских автостоянках оборудованы бесплатные парковочные места для транспортных инвалидов и тех, кто их перевозит, а также бесплатные велопарковки, добавляют в ведомстве. Подробную информацию о работе городских и перехватывающих парковок можно найти на официальном сайте Городского центра управления парковками, а также по телефону круглосуточного контактного центра: 417–50–00.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний