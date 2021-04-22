Смольный выяснил, какие городские парковки у петербуржцев любимые

Наибольшей популярностью у водителей в Петербурге пользуются автостоянки на севере города. Городской центр управления парковками проанализировал загруженность петербургских стоянок за первый квартал 2021 года.
Как сообщает 22 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, самая большая среднесуточная загрузка среди городских парковок оказалась у автоматизированной стоянки у дома 33, корпус 1, по улице Оптиков в Приморском районе. По итогам квартала этот показатель у самой «северной» из городских автостоянок оказался равен
Среди перехватывающих парковок самой популярной у автомобилистов стала автоматизированная стоянка около дома 30, корпус 1, по проспекту Просвещения в Выборгском районе. Средняя дневная загруженность её в январе — марте составила
На городских автостоянках оборудованы бесплатные парковочные места для транспортных инвалидов и тех, кто их перевозит, а также бесплатные велопарковки, добавляют в ведомстве. Подробную информацию о работе городских и перехватывающих парковок можно найти на официальном сайте Городского центра управления парковками, а также по телефону круглосуточного контактного центра: 417–50–00.