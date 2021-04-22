«Какой дурак на дорогах Петербурга устроил избиение мирных граждан?» В ЗакСе поспорили о ремонте и вчерашнем протесте

Обсуждение законопроекта о возможности передачи некоторых дорог для ремонта муниципалитетам в парламенте 22 апреля перетекло в спор о прошедшей акции протеста в Петербурге, на которой задержали более 800 человек. Трансляция ведется на сайте Мариинского дворца.

Инициативу предложила депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, в ответ коллеги от «Единой России» начали критиковать инициативу, обвиняя автора в попытке пиара. Беспартийный Максим Резник отметил, что обсуждение было похоже на «допрос военнопленного», и предложил обсудить дорожную ситуацию вечера 21 апреля.

«В России у нас две главные беды. Не только дороги, но и дураки. У меня есть вопрос: а кто вчера, какой дурак на дорогах Петербурга устроил избиение мирных граждан? — спросил Резник. — Про дороги говорю. Давайте с Москвой тоже сравним, это правильно. Вчера в Москве 30 задержанных, а в Петербурге 800. Вот какой дурак это устроил, почему эти вопросы мы не обсуждаем? Я считаю, что это сейчас более важный вопрос». Он добавил, что люди до сих пор находятся в отделах полиции. «До сих пор к ним не пускают адвоката, спросите [депутата Бориса] Вишневского, который чуть ли не под утро в итоге дома оказался, потому что объезжал все это. Коллеги, почему это никак не звучит на заседании парламента? Этой проблемы нет в Петербурге?» — на этом месте спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отрубил коллеге микрофон. «Вот никогда не думал, что этот вопрос опять будет переведен в такую плоскость, плоскость абсолютно политическую. Хозяйственный вопрос, — сказал он. — Коллеги, вчера было послание президента Федеральному собранию Российской Федерации. Внимательно все прослушали... Но вы слышали про красные линии? Ведь смысл какой? Устроить провокацию, абсолютно незаконную акцию в день оглашения послания президента... Вдумайтесь, почему это происходит».