«Какой дурак на дорогах Петербурга устроил избиение мирных граждан?» В ЗакСе поспорили о ремонте и вчерашнем протесте

Обсуждение законопроекта о возможности передачи некоторых дорог для ремонта муниципалитетам в парламенте 22 апреля перетекло в спор о прошедшей акции протеста в Петербурге, на которой задержали более 800 человек. Трансляция ведется на сайте Мариинского дворца.
Инициативу предложила депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, в ответ коллеги от «Единой России» начали критиковать инициативу, обвиняя автора в попытке пиара. Беспартийный Максим Резник отметил, что обсуждение было похоже на «допрос военнопленного», и предложил обсудить дорожную ситуацию вечера 21 апреля.
«В России у нас две главные беды. Не только дороги, но и дураки. У меня есть вопрос: а кто вчера, какой дурак на дорогах Петербурга устроил избиение мирных граждан? — спросил Резник. — Про дороги говорю. Давайте с Москвой тоже сравним, это правильно. Вчера в Москве 30 задержанных, а в Петербурге 800. Вот какой дурак это устроил, почему эти вопросы мы не обсуждаем? Я считаю, что это сейчас более важный вопрос».
Он добавил, что люди до сих пор находятся в отделах полиции. «До сих пор к ним не пускают адвоката, спросите [депутата Бориса] Вишневского, который чуть ли не под утро в итоге дома оказался, потому что объезжал все это. Коллеги, почему это никак не звучит на заседании парламента? Этой проблемы нет в Петербурге?» — на этом месте спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отрубил коллеге микрофон.
«Вот никогда не думал, что этот вопрос опять будет переведен в такую плоскость, плоскость абсолютно политическую. Хозяйственный вопрос, — сказал он. — Коллеги, вчера было послание президента Федеральному собранию Российской Федерации. Внимательно все прослушали... Но вы слышали про красные линии? Ведь смысл какой? Устроить провокацию, абсолютно незаконную акцию в день оглашения послания президента... Вдумайтесь, почему это происходит».
Далее политик напомнил про «гибридную войну», про «методику осуществления цветных революций» и про то, что в городе трех революций, по его мнению, «никогда не было протестной повестки».
Когда слово — уже в рамках другого законопроекта, о переименовании члена Совета Федерации и «сенатора», — предоставили Вишневскому, он подчеркнул, что в Петербурге на абсолютно мирной, пусть и несогласованной акции протеста «отвечают дубинками и электрошокерами».
«20% вышедших на улицы оказываются задержанными при полном отсутствии какого бы то ни было агрессивного поведения... Я бы хотел, чтобы сенат не молчал, когда в отделе полиции № 26 мать двухлетнего ребенка держат до утра и не пускают адвоката. Когда в 74-м отделе полиции из 30 задержанных 20 до сих пор даже протоколы не оформили, — возмутился парламентарий. — Когда вместо диалога с гражданами мы видим водометы, автозаки и дубинки, штрафы и аресты». Далее ему отрубили микрофон.
Напомним, вечером 21 апреля в Петербурге и десятках других городов России прошли массовые акции протеста с требованием допустить врачей к оппозиционеру Алексею Навальному, которому в феврале суд заменил условный срок на реальный. Навальный с 31 марта держит голодовку с требованием допустить к нему медиков. На акции в Петербурге задержали, по последним данным, 808 человек. Как проходил протест, читайте в материале «Фонтанки».