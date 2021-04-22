автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В минувший понедельник штаб Навального призвал сторонников политика, три недели державшего голодовку в колонии, экстренно выйти на центральные площади городов. Не надо быть аналитиком, чтобы предположить, что среда была выбрана не случайно — в этот день Владимир Путин выступал с посланием к Федеральному собранию. Днем послание, вечером митинги — налицо альтернативная картинка. Причем картинка, до боли напоминающая январские акции протеста. Огромное количество сотрудников полиции и Росгвардии вдоль Невского, вокруг Дворцовой и на прилегающих улицах, перекрытые грузовиками перекрестки и металлические барьеры, появившиеся еще накануне. Несогласные по-прежнему демонстрируют готовность выходить, несмотря на угрозы, а силовики доказывают, что они и есть опора режима.



Вопреки заявленному организаторами плану встретиться на Дворцовой было очевидно, что этой идее сбыться не суждено и основные действия, если они состоятся, развернутся на соседних улицах и площадях. Сил правопорядка вокруг было так много, что, казалось, ни для кого другого места попросту не осталось. Кроме поливальных машин, которые весь день под дождем старательно намывали Невский и центральную площадь города. Но в отличие от января поначалу работали ближайшие станции метро, а откликнувшиеся на призыв штаба Навального собирались в Александровском саду. Полицейские, выстроившись шеренгой, теснили их в сторону от Дворцовой.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







То, что людей сотни, если не тысячи, стало понятно, когда они вышли к Медному всаднику. Отсюда началось трехчасовое хождение по городу. К Исаакиевской, затем по Вознесенскому, Гривцова, Гороховой — к Сенной, где и начались первые массовые задержания. Cо стороны — да и изнутри — могло сложиться впечатление, что организации вовсе нет. Как будто толпу координировали торопящиеся слепые. Людей в спешке собрали в будний день, в напрочь перекрытом центре, и водили туда-сюда без всякой системы.

Но есть и другое мнение. Если цель была — обозначить присутствие большого числа поддерживающих, она была достигнута. Могло показаться, что толпу водит профи. У Медного всадника заборы, которые выставила полиция, сыграли против нее: толпа подождала, пока подъедут автобусы, сотрудники полиции займут позиции, а затем быстро ушла. Крутилась по улицам между пробок, собирая сигналы автомобилистов. Силовики тем временем потеряли маневренность. Охранители бегали за колоннами протестующих, что напоминало пятнашки. На Сенной собравшиеся заполонили площадь у входа в метро — и только через четверть часа послышался вой сирен. Примчалась машина ППС, потом — целая кавалькада, с автобусами и автозаками. Из автозаков начали выпрыгивать бойцы в броне и шлемах-сферах. Напротив метро встали три «Газели» с зарешеченными задними створками. Начались задержания. Людей сначала закидывали в «Газели», а потом группами выводили в автобус. Тех, кто пытался скрыться во дворах за метро, отлавливали по одному. На асфальте остались шапка и зонт. Автобус быстро заполнялся, окна покрывались изнутри испариной.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Мужчина в серой куртке побежал спасаться в метро, правоохранители — за ним, у турникетов они повалили беглеца на пол и понесли в автозак. Росгвардейцы периодически подгоняли задержанных, которых вели в автобус, ударами электрошокера. Иногда потрескивание было слышно и без наличия жертвы — охранители режима, будто играя мускулами, нажимали на кнопки своего оружия. Сами задержания производились расчетливо — высматривали новую жертву в самых удаленных частях площади. «Вот того», — показал один из них пальцем на молодого человека, стоявшего поодаль от метро к ним спиной. Втроем накинулись на него и повалили. «Я Шадрин Александр, у меня зрение минус 8, вы мне очки сломали, пустите, я не буду сопротивляться, дайте хоть дужку поднять», — закричал он. «Космонавт» что-то зашептал ему на ухо и немного смягчил напор. Основная масса гуляющих двинулась дальше — на набережную Фонтанки, а оттуда, разделившись, — к Невскому, Рубинштейна, «Пяти углам», Загородному и Пионерской площади у ТЮЗа. Конечная цель была неизвестна, да, скорее всего, ее и не было, поэтому происходящее напоминало броуновское движение. ОМОН и полиция то и дело блокировали толпы в разных местах, где и происходили новые задержания.

«Фонтанка.ру»

После январских гуляний и загадочной акции с фонариками штаб Навального говорил, что следующие планы станут известны, когда для участия в протестах на онлайн-карте зарегистрируются 500 тысяч участников по всей стране. На начало недели таких было около 475 тысяч, а на прошлой неделе стало известно, что данные, которые оставляли пользователи на карте, оказались в открытом доступе. Можно было предполагать, что это остановит многих виртуальных протестующих от настоящих действий. Да и без того было бы странно думать, что реальное число протестующих совпадет с карточным. Но, возможно, местные власти всерьез поверили в 56 тысяч, отметившихся в Петербурге. Отсюда такое количество силовых подразделений и даже водометы, замеченные накануне. Может быть, потому и цифра участников акции — по версии полиции — недалека от реальности (в отличие от прошлых оценок, когда главк не озвучивал численности). Протестная прогулка по городу в будний день собрала от 4,5 до 8 тысяч человек (по разным оценкам, первая цифра — данные ГУВД).



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В первой части вчерашней акции казалось, что представители силовых структур весьма лояльны к протестующим. Однако впечатление оказалось обманчивым. Петербург в кои-то веки обогнал Москву: задержанных на акции, где требовали освободить Алексея Навального, в Северной столице оказалось почти в 30 раз больше. К полуночи ресурс «ОВД-инфо» сообщил о 669 находящихся в отделах полиции в Петербурге и меньше чем 30 — в Москве.

Самыми горячими точками стали Сенная и ТЮЗ — оттуда же кадры с наиболее жесткими действиями силовиков. Известно об одном пострадавшем росгвардейце, который вывихнул ногу. В отличие от прошлых акций, силовики не отправляли в автозаки журналистов.

В 22 часа штаб Навального в Петербурге объявил о завершении акции. Но у каждой арки на Невском еще стояли полицейские, а прилегающие улицы были перекрыты спецтехникой, и людей не пускали даже домой. Группка молодых людей фотографировала симпатичную девушку на фоне стоящих со щитами наготове на другой стороне Невского силовиков. Она держала руку с поднятой ладошкой, как делают туристы на морских курортах, когда «ловят» закатное солнышко. Где-то вдалеке выли сирены. Приготовленные заранее водомёты так и не выстрелили.



Ксения Клочкова, Венера Галеева, Ирина Корбат, Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»